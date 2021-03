Viterbo, le nocciole biologiche di Julia e Noemi prodotte a Civita Castellana in mostra su La7

20 marzo 2021 a

L’azienda agricola Julia è stata selezionata dalla trasmissione “L’ingrediente perfetto” in onda su La 7 domani, 20 marzo, alle ore 10.50 e condotta dalla giornalista Roberta Capua, “ come eccellenza nella produzione di nocciole”. Julia e Noemi Ercolini, titolari dell’azienda civitonica, ubicata in via Ponzano Cave felici per la scelta.

“Per noi è un orgoglio partecipare a questo importante e prestigioso evento televisivo. Siamo state scelte dal canale La 7 perché siamo tra le poche aziende agricole che, ad oggi, coltivano le nocciole in regime biologico e che trasformano direttamente il frutto in prodotti di alta qualità. Siamo non a km zero, ma a metro zero! I nostri prodotti, a base di nocciola tonda gentile romana, vengono tutti lavorati all’interno del laboratorio aziendale con le nostre mani e con la nostra profonda passione”.

Un ragguardevole riconoscimento per una famiglia che si dedica all’agricoltura fin dai primi anni dell’Ottocento. Le ultime generazioni hanno creato poi l’azienda agricola Julia con l’intento di trasformare le nocciole in prodotti genuini come creme spalmabili, praline, granella, farina e addirittura liquori, nel rispetto dell’ambiente e delle antiche tradizioni. Un’eccellenza della Bassa Tuscia premiata meritatamente anche dalla televisione nazionale.

