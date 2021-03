Viterbo Covid, infermiere morto a 54 anni. Commozione a Marta per l'addio a Carlo Leonardi

Alessandro Quami 19 marzo 2021 a

Ieri pomeriggio, 18 marzo, a Marta, nella chiesa dei Santi Marta e Biagio, l’ultimo saluto a Carlo Leonardi, l’infermiere di Montefiascone morto a 54 anni per Covid. Lavorava a Belcolle e non si era ancora vaccinato. Originario di Montefiascone, viveva a Marta da quando si era sposato. La moglie fa il suo stesso lavoro e lascia tre figlie. Sul colle falisco i più lo conoscevano come Jonathan. Era di Zepponami, la più popolosa frazione del paese, dove vivono i genitori.

Carlo Leonardi ha lottato contro il virus per dieci interminabili giorni trascorsi in terapia intensiva. Ma non c’è stato nulla da fare. Neanche per un uomo forte, nel fisico e nella mente, come era lui. A soli 54 anni ha lasciato nello sconforto i tantissimi che lo conoscevano e lo stimavano, sia nella vita privata che nel lavoro. Ricordano tutti che svolgeva la sua professione con meticolosità e grande passione, andando oltre i limiti della propria responsabilità, dando cioè sempre una mano a chi gli chiedeva aiuto. Era infatti un’uomo disponibile con tutti e questo è il ricordo che ognuno conserverà di lui.

Era caposala nel reparto di elettrofisiologia. Non è stato reso pubblico il luogo dove abbia contratto l’infezione e per motivi di riservatezza non è stato reso pubblico neanche quale fosse il suo quadro clinico. Sembra che soffrisse di qualche problema al cuore.

Un cuore grande, come il suo sorriso che non risparmiava a nessuno: “Era una persona buona e un infermiere preparato e stimato da tutti – afferma il sindaco di Marta, Maurizio Lacchini -. Lo avevo visto una settimana prima che si sentisse male e avevamo preso un caffè insieme a Zepponami. Una grande perdita per la comunità che ha avuto la fortuna di apprezzarne le qualità”. Un altro lutto che ha colpito il mondo dei sanitari in prima linea per combattere la pandemia.

