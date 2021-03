Viterbo, raccolti 100 mila euro per far tornare a camminare mister Daniele Mancini con l'esoscheletro

19 marzo 2021 a

L’obiettivo era pretenzioso, centomila euro, la finalità nobile, acquistare un esoscheletro per Daniele Mancini, il trentasettenne di Vasanello con il calcio nel cuore, mister di una squadra, che nel 2019 durante un tragitto in auto per tornare a casa fu coinvolto in un incidente stradale, perdendo l’uso delle gambe. La mobilitazione dell’intera comunità è stata fin da subito pressoché totale.

Tutti i concittadini del giovane Daniele, allora allenatore della Nuova Attiglianese, si sono attivati per vederlo di nuovo in piedi grazie all’acquisto di un esoscheletro. L’apparecchio è di una avanzatissima tecnologia e assolve la funzione di una sorta di muscolatura artificiale, permettendo di riacquistare parte delle funzioni motorie perdute. La cifra da raggiungere era importante ma, dove non possono le tasche di un singolo individuo, può la gente che insieme si allea e anche con la donazione di piccole somme, raggiunge traguardi eccezionali. E così è stato. Partita nel mese di novembre 2020 e quindi in circa tre mesi, sulla spinta iniziale di parenti e amici, l’importo utile per l’acquisto del prezioso macchinario è stato raggiunto.

Ma come si è concretizzato il sogno di realizzare in così poco tempo questo obiettivo? La cifra complessiva è stata ottenuta sommando 91.000 euro attraverso il lancio di una campagna di raccolta fondi, Go Fund Me, 6.000 euro grazie ai salvadanai sparsi a Vasanello e la restante parte attraverso donazioni dirette in forma privata arrivate a Daniele e Simona, quella che da compagna di una vita, il 16 maggio è diventata anche moglie.

Un vittoria per tutti, questa volta non sul campo di calcio, ma sulla disputa di una partita che aveva in gioco la qualità della vita di un giovane uomo. Trovarsi su una sedia a rotelle, improvvisamente e con tutti i progetti di una vita andati in pezzi non è stato facile. Il suo coraggio, la sua fortuna quella di avere grandi amici, e la sua tenacia, oggi lo riportano a pensare e progettare di nuovo come un tempo. E infatti Daniele ha già promesso, così si apprende, che appena terminata l’emergenza Covid tornerà a guidare come allenatore, la squadra di calcio del Vasanello.

