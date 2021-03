Lazio, inchiesta rifiuti. Bloccati i dossier seguiti da Flaminia Tosini. Nelle intercettazioni si parla anche di Roccasecca e Civitavecchia

Massimiliano Conti 19 marzo 2021 a

La Regione ha deciso il blocco di tutte le pratiche ambientali istruite da Flaminia Tosini. La richiesta era stata tra l’altro avanzata dalle opposizioni all’indomani dell’arresto della dirigente: “In merito alla procedura amministrativa riguardante l'impianto di smaltimento rifiuti di Monte Carnevale - si legge in una nota della Pisana - la Regione ha sospeso in autotutela la prima riunione della conferenza dei servizi per l’autorizzazione integrale ambientale, annullando la convocazione prevista per oggi. L’iter autorizzativo ancora in fase preliminare è stato quindi bloccato in attesa di verifica di tutta la documentazione”.

Novità, intanto, continuano ad emergere dalle carte dell’inchiesta. “L’intero dipartimento della Regione Lazio, cruciale per la salvaguardia dell’interesse ambientale del territorio laziale, a causa delle condotte illecite poste in essere dalla sua dirigente, Flaminia Tosini, è stato totalmente ripiegato sugli interessi privati di Valter Lozza”. Lo scrive a chiare lettere il gip del tribunale di Roma Annalisa Marzano nell’ordinanza che lunedì 15 marzo ha portato agli arresti domiciliari la dirigente del settore ambiente della Regione, già ribattezzata la “zarina dei rifiuti”, e l'imprenditore delle discariche, con cui Tosini aveva una relazione extraconiugale.

Nell’ordinanza e nelle intercettazioni non si parla solo dell’ormai famosa discarica di Monte Carnevale, che da ex cava di inerti è stata trasformata dalle trame di Flaminia Tosini e di Lozza in una Malagrotta bis contro il volere della sindaca di Roma Virginia Raggi, ma anche dell’ampliamento delle discariche di Roccasecca, in provincia di Frosinone, e di Civitavecchia, sempre di proprietà della Mad di Valter Lozza, nonché del capping (i lavori di copertura) della discarica di Cupinoro a Bracciano.

Scrive il gip riferendosi a Tosini: “Non contenta, orientava le determinazioni regionali in tema di rifiuti agli interessi dell’amico imprenditore che gestiva anche le discariche di Civitavecchia e Roccasecca: nel primo caso assicurando a Lozza l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Civitavecchia e nel secondo caso riuscendo a manipolare le determinazioni di altri organi dello Stato (la presidenza del Consiglio dei ministri) assicurando a Lozza la conferma dell’innalzamento della quota della discarica di Roccasecca (a metri 16,70 come stabiliti originariamente dalla Regione Lazio)”.

Per quanto riguarda invece la discarica di Bracciano, “emblematico”, come scrive il gip nell’ordinanza, è il dialogo captato il 5 giugno 2020 tra Tosini e Lozza all’interno dell’auto dell’imprenditore. I due parlano della procedura di conferimento delle terre nell’invaso di Cupinoro. L’affidamento del movimento terre era stato conferito senza ricorso alle procedure di evidenza pubblica dalla Tosini, commissario ad acta pro tempore della discarica. Lozza chiede alla donna informazioni sui pagamenti da parte del commissario ad acta (ovvero la Tosini): “Senti ma... ma paga il commissario lì a Bracciano? Ce l’hai soldi?”. La dirigente risponde: “Nun te sta a arriva’ niente immagino, vero? No, il problema è che l’impegno lì va fatto sempre passando dal Comune di Bracciano, e noi siamo in danno”.

Ancora: il 25 giugno 2020 i due parlano delle terre del cantiere di Civitavecchia che la Mad di Lozza aveva conferito nella discarica commissariata di Bracciano. Lozza legge una notifica sul telefono a voce alta: “Bonifico regionale saldo periodo gennaio-marzo 665 mila euro”. La Tosini risponde: "I soldi, ti sono arrivati? O soldi miei!”. Lozza, sorpreso, chiede conferma “665 mila euro?”. La Tosini gli spiega che si tratta dei soldi per l’affidamento dei lavori di spostamento della terra: “La terra amore”.

Secondo la gip “gli innumerevoli servigi resi a Lozza, in dispregio di ogni minima regola di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione, hanno descritto una donna totalmente indifferente ai risvolti pericolosi delle sue illecite determinazioni, ma hanno anche delineato lo spregevole tratto affaristico che ha governato e orientato gli indebiti comportamenti del funzionario pubblico”.

Per quanto riguarda infine il sito di Monte Carnevale, il gip esclude “che la dirigente intendesse perseguire realmente l’interesse pubblico di far costruire in tempi rapidi una discarica per lo smaltimento dei rifiuti della città di Roma e così soddisfare anche il principio di autosufficienza della capitale in materia di rifiuti, giacché la costruzione la discarica di soli 75.000 metri cubi, poco più di una buca, non sarebbe stata in alcun modo sufficiente a contenere i rifiuti prodotti della capitale”. Tant’è che la stessa Tosini “aveva previsto che, una volta ottenuta la procedura semplificata per l’espletamento dell’attività di discarica di Rsu sul lotto di 75.000 metri cubi, l’attività si sarebbe potuta gradualmente estendere anche sul resto dei lotti aggirando in tal modo eventuali ostacoli sulla fattibilità del progetto”.

