Viterbo, il ricordo delle vittime del Covid. Minuto di silenzio davanti a Palazzo dei Priori. Nella Tuscia 387 morti

Viterbo celebra oggi, 18 marzo, la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. Bandiere a mezz’asta sulla facciata di Palazzo dei Priori e un minuto di silenzio alle ore 11. il sindaco Giovanni Maria Arena, ha accolto con convinzione l’invito del presidente Anci Antonio Decaro, rivolto a tutti i sindaci d’Italia, attraverso una lettera inviata in questi giorni.

"Il 18 marzo - si legge nella lettera a firma del presidente nazione Anci - sarà la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus. Nelle prossime ore, il Parlamento italiano istituirà, con legge, la giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia". “Una testimonianza di vicinanza da parte delle istituzioni - ha aggiunto Arena - lo stesso gesto nello stesso momento da parte di tutti i sindaci d’Italia, senza distinzione alcuna di appartenenze politiche o geografiche. Un segnale di unità. Una ricorrenza in continuità con la giornata precedente, quella dell’Unità d’Italia. E Viterbo, oggi, con un gesto simbolico, ricorderà i suoi figli, quelli che hanno perso la vita a causa di questo maledetto virus che ancora esiste e resiste. Invito tutti i miei concittadini a osservare un minuto di silenzio. Uniti da un unico pensiero, in ricordo delle vittime del coronavirus”.

Ha partecipato anche il sottosegretario all'agricoltura Francesco Battistoni: "In Italia le vittime del Covid sono 103.432. Numeri drammatici che descrivono, senza possibilità di smentita, il dramma che il nostro Paese ha subìto. Il nemico invisibile ha attentato la nostra libertà ed ha portato via tante persone a noi care. Lo ha fatto in un modo brusco, violento e crudele, tenendoci distanti dalle persone che lottavano tra la vita e la morte. L’Italia ha pagato un prezzo davvero alto, e lo ha fatto anche la Provincia di Viterbo, dove in media, ogni giorno, abbiamo perso un nostro concittadino. Sono 387 le vittime, un numero che abbiamo il dovere di ricordare e di condividere per far crescere la coscienza e diffondere la memoria. Dobbiamo farlo anche per sconfiggere quella esigua parte di popolazione che fa finta di niente, che spende il proprio tempo a dirci che il Covid non esiste".

Anche Vetralla ha celebrato la prima giornata nazionale per le vittime del Covid, il 18 marzo sarà dedicato a loro, alla presenza del sindaco Francesco Coppari, del presidente del Consiglio Comunale Pietro Carloni, dei vigili della polizia locale con il comandante Ivo Aquilani.

Celebrazione anche a Civita Castellana Il sindaco Luca Giampieri ha invitato tutti i dipendenti della sua amministrazione a prendere parte a questo momento contemplativo nel rispetto della prima giornata nazionale in memoria di tutti coloro che sono stati colpiti dalla pandemia e non ce l’hanno fatta. “Questa giornata sarà un modo per non dimenticare, anche nel futuro per le generazioni a venire, – ha commentato Giampieri - Un pensiero dovuto in memoria di quanti abbiamo perso lungo questo anno pandemico, nel rispetto loro e delle loro famiglie. E in onore al merito per tutti i medici, infermieri e operatori dei settori che si sono spesi in prima persona per alleviare il dolore altrui, curando senza risparmiarsi”.

