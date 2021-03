Viterbo, nuovo centro commerciale vicino al cimitero di San Lazzaro. Oggi l'inaugurazione

Massimiliano Conti 18 marzo 2021 a

Apre oggi, 18 marzo, il nuovo negozio Globo sulla Cassia Nord, che di fatto segna la nascita del centro commerciale realizzato nei pressi del cimitero San Lazzaro dall’impresa Corel della famiglia Merlani. In realtà, i punti vendita dell’azienda abruzzese saranno due: uno dedicata all’abbigliamento e l’altro alle calzature.

Per l’assessore allo Sviluppo economico Alessia Mancini, l’apertura di queste due medie strutture da 2.500 metri quadrati l’una è la migliore risposta ai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che nei giorni scorsi avevano denunciato ritardi e difficoltà del Comune nel rilascio delle licenze alle attività commerciali che hanno scelto di insediarsi nell’area.

“Sinceramente non ho capito da cosa derivi la preoccupazione dei sindacati e a quali ritardi essi si riferiscano - ribatte Mancini - dal momento che le licenze sono già state rilasciate da due anni. Sono undici, in totale, di cui nove da 2.500 metri quadri e due da poco meno di 600 metri, per un totale di quasi 24 mila metri di nuova superficie commerciale. Forse le informazioni in possesso dei sindacati non erano corrette”.

A parte le due licenze acquisite da Globo, le altre nove sono attualmente in mano alla società Corel, che sta trattando con i marchi interessati. Stando alle indiscrezioni, nel nuovo centro commerciale dovrebbero trasferirsi a breve Risparmio Casa e il supermercato tedesco Lidl. Come nel caso di Globo si tratta non di nuove aperture nella città dei papi ma di trasferimenti da altre sedi. "Se i sindacati si preoccupano dei posti di lavoro - continua l’assessore allo Sviluppo economico - possono tranquillizzarsi: con 24 mila metri di strutture commerciali di imminente o prossima apertura, le assunzioni non mancheranno, soprattutto se pensiamo che arrivano in un periodo di pandemia. Peraltro, tre licenze sono state da poco rilasciate ad altre attività che nasceranno nel vicino centro commerciale Domus, e che andranno ad aggiungersi a Mondo Convenienza e a Poltrone & Sofà. Insomma, mentre nel resto d’Italia le attività chiudono, a Viterbo aprono”.

Tutt’al più la preoccupazione, sottolinea Mancini, dovrebbe riguardare il centro storico, che con le nuove aperture rischia la desertificazione, e la viabilità. Ma anche questo pericolo, secondo l’assessora non sussiste, in quanto i trasferimenti riguardano attività che già si trovano oggi fuori le mura, mentre le ripercussioni viarie saranno ridotte grazie agli interventi urbanistici realizzati dalla Corel: una rotatoria e l’ampliamento della Cassia a quattro corsi. Al servizio dell’area commerciale, c’è infine un parcheggio da 40 mila metri quadri. In questo modo anche il problema parcheggi sarà scongiurato.

