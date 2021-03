Lazio, inchiesta rifiuti. Per il gip Tosini agiva da socia di Valter Lozza. Le intercettazioni

18 marzo 2021 a

Non si limitava a ricevere regalie come borse, orologi, orecchini e bracciali Cartier: Flaminia Tosini era una sorta di socio occulto dell’imprenditore Valter Lozza. E’ quanto emerge dall’ordinanza con cui il gip del tribunale di Roma Annalisa Marzano ha disposto, lunedì scorso, gli arresti domiciliari per la superdirigente del settore ambiente della Regione, nonché vicesindaca di Vetralla, e dello stesso Lozza. La mole di conversazioni captate dai carabinieri durante le indagini, scrive il gip, “ha permesso di svelare come costei (Tosini, ndr) si dedichi, anima e corpo, a tessere relazioni e a muovere pedine per favorire l’attività imprenditoriale del Lozza, agevolata dalla posizione apicale ricoperta all’interno della Regione Lazio”. E ancora: La Tosini - che è accusata di corruzione, concussione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente, e che è difesa dall’avvocato Marco Valerio Mazzatosta - “senza nutrire il minimo scrupolo professionale e con straordinaria risolutezza si è mossa in diversi ambiti per favorire - contra legem - le società di proprietà del Lozza (Ngr Srl e Mad Srl, ndr)”.

Dai dialoghi captati emerge chiaramente come la dirigente fosse ben consapevole del rischio di essere intercettata e per questo praticasse “ogni tipo di accortezza linguistica nei dialoghi e negli incontri con Lozza, in quanto conoscitrice delle tecniche investigative adottate dagli inquirenti per la captazione dei colloqui”. Fino al punto da riferire a un’amica di essere ricorsa allo scambio di email anonime con Lozza per ovviare a possibili intrusioni investigative. E’ ciò che avviene la mattina del 25 gennaio 2020. Sono le 8,15 e Tosini parla con l’amica in questione la quale, a quanto pare, è a conoscenza della relazione extraconiuguale tra la dirigente e l’imprenditore, e anche di tutto il resto.

Amica: “Le email sei sicura che non si leggono?”

Tosini: “Sì, e comunque parliamo solo che d’amore... hai visto?”

Amica: “E sì ma parlate pure di consigli e di discariche...”

Tosini: “Sì, ma so’ anonime, talmente anonime che non si sa da chi vengono e dove vanno”.

La dirigente continua poi: “Prima te l’ho scritto. Mo le cancelliamo tutte. Queste so’ le email di due giorni… perché ci scriviamo la mattina e sera, lui non lo apre dal telefono. Pure lui come me, apre da un altro dispositivo che non è riportabile a lui… capisci? Non c’è traccia che siamo io e lui. Poi io ogni tanto cancello tutto”.

A questa conversazione ne segue un’altra in cui Tosini racconta, sempre all’amica, “delle difficoltà di Lozza ad ottenere il controllo della Ngr srl”. Si tratta della società proprietaria del terreno in cui realizzare la discarica di Malagrotta 2, inizialmente controllata da un altro imprenditore, Daniele Piacentini. La dirigente regionale, scrive il gip, “era riuscita a spingere il Piacentini alla dismissione di quote sociali in favore del Lozza perché pressato dal prospettato rischio di esproprio da parte della Regione Lazio”. Dalla conversazione, “si coglie appieno quanto l’indagata fosse coinvolta negli affari di Lozza, tanto da avere necessità di cancellare tutti i messaggi e tutti gli scambi di mail intercorsi con costui”. Nè, sempre secondo il giudice, “si può ritenere che la cancellazione dei messaggi rispondesse alla semplice esigenza di mantenere segreta la relazione affettiva, in quanto nessun rapporto sentimentale extraconiugale l’avrebbe potuta portare in carcere.

Del resto la Tosini, pur ricoprendo quelle funzioni pubbliche, avrebbe potuto coltivare la relazione affettiva senza incorrere necessariamente in reati, limitandosi al dovere di astensione”. Ma invece di astenersi, la dirigente avrebbe manifestato, sempre secondo l’accusa, un “totale asservimento agli interessi privati del Lozza” , in cambio “di una buona fetta dei vantaggi economici e finanziaria conseguiti dall’imprenditore grazie alla costante e progressiva espansione imprenditoriale”.

“E’ stata una doccia fredda - ha riferito il legale della dirigente, l’avvocato Marco Valerio Mazzatosta -. Lo abbiamo appreso in mattinata e non ci aspettavamo niente di simile. Adesso stiamo lavorando sulle 200 pagine di ordinanza”. Secondo le ipotesi investigative Lozza sarebbe riuscito a ottenere in maniera indebita l’autorizzazione per convertire la discarica di Monte Carnevale in un nuovo sito di smaltimento dei rifiuti ricavati dal trattamento di Rsu della Capitale.

Rifiuti: ordinanza arresti Lazio, ‘da Tosini totale asservimento funzioni pubbliche'

