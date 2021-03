Lazio, inchiesta rifiuti. Il gip: Flaminia Tosini favoriva Valter Lozza in cambio di borse, orologi e bracciali

17 marzo 2021 a

Valter Lozza e Flaminia Tosini. Il re della mondezza, così lo chiamano nella capitale, e la superdirigente del settore ambiente della Regione, nonché vicesindaco di Vetralla. Da ieri, 16 marzo, sono tutti e due ai domiciliari, accusati, in concorso, dei reati di concussione, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. L’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Roma, è stata eseguita dai carabinieri per la tutela ambientale a conclusione di un’articolata inchiesta della Procura capitolina (pm Paolo Aiello e Nunzia D’Elia) sul ciclo integrato dei rifiuti urbani. Tutto ruota attorno all’assegnazione dell’area in cui realizzare la discarica di Malagrotta 2, vicenda al centro di denunce ed esposti ad inizio 2020, quando Roma Capitale, dopo 7 anni dalla chiusura di Malagrotta, e contrariamente alla volontà fino ad allora manifestata di dover impugnare le ordinanze regionali, individuò, proprio d’intesa con gli uffici della Pisana, il sito per la nuova discarica (limitrofo alla vecchia).

Inchiesta rifiuti, arrestata Flaminia Tosini vice sindaco di Vetralla

La società proprietaria del terreno in quel momento risultava essere la New Green Roma srl dell’imprenditore Daniele Piacentini, la quale, però, qualche settimana più tardi, veniva acquisita da Valter Lozza, proprietario della Mad srl che gestisce le discariche di Frosinone e Civitavecchia e le concessionarie che raccolgono pubblicità per alcuni quotidiani locali del Lazio meridionale (Ciociaria e Latina oggi). In seguito a ciò, venivano presentati degli esposti in Procura. Uno fu firmato dal consigliere regionale Marco Cacciatore, all’epoca del M5S (per questo motivo fu deferito ai probiviri) e oggi passato con i Verdi. Sarebbe stato proprio questo esposto a far scattare l’inchiesta, culminata appunto con gli arresti di Valter Lozza e Flaminia Tosini, avente l’obiettivo di accertare l’iter di approvazione della delibera.

“Nel corso delle indagini - scrivono i carabinieri - è emerso un condizionamento di natura corruttiva di atti assunti dalla dirigente, che ha svolto un ruolo decisivo nella scalata societaria del Lozza in seno alla Ngr srl, società, in origine, controllata da altro imprenditore. Tale condizionamento ha inciso sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione in favore della società per la realizzazione della nuova discarica di rifiuti solidi urbani di Roma in località Monte Carnevale. La discarica - sempre i militari dell’Arma - insiste sul medesimo sito in precedenza già autorizzato quale discarica per rifiuti inerti ed è stata scelto quale nuovo sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento di rsu della capitale. E’ emerso altresì che il direttore regionale ha prestato sistematicamente la propria opera al fine di risolvere qualsivoglia problematica afferente all’attività imprenditoriale del Lozza, già gestore, tramite la Mad srl, delle discariche per rifiuti solidi urbani di Roccasecca e di Civitavecchia”.

Rifiuti: ordinanza arresti Lazio, ‘meccanismo criminoso collaudato, estremamente pericoloso'

Vicinissima al presidente Zingaretti e alla sinistra del Pd viterbese, tanto da essere stata già indicata come prossimo candidato sindaco a Vetralla, Flaminia Tosini, secondo il gip, Annalisa Marzano, “governava illecitamente la gestione del ciclo dei rifiuti nel Lazio” in funzione “degli interessi dell’imprenditore Valter Lozza”, al quale appare addirittura “asservita”. L’inchiesta peraltro riguarda, oltre alla ex cava di Monte Carnevale, anche l’ampliamento delle discariche di Roccasecca e Civitavecchia di proprietà della Mad dello stesso Lozza, e il capping della discarica di Bracciano. “Si tratta - è scritto nell’ordinanza - di un meccanismo criminoso, ben collaudato, estremamente pericoloso e pregiudizievole sia per la corretta e trasparente individuazione di un sito idoneo alla destinazione dei rifiuti solidi urbani della capitale, che nella complessiva gestione degli interessi inerenti la gestione delle attività dedite allo smaltimento dei rifiuti e alla gestione delle discariche”.

Tosini avrebbe ricevuto da Lozza “oggetti preziosi di consistente valore: borsa, orologio, bracciale marca Cartier, orecchini”. E ancora: “La mole di conversazioni captate, dopo un faticoso ed estenuante tentativo di sorprendere la Tosini in dialoghi non criptati, ha permesso di svelare come costei si dedichi, anima e corpo, a tessere relazioni e a muovere pedine per favorire l’attività imprenditoriale del Lozza”.

Rifiuti: ordinanza arresti Lazio, ‘da Tosini totale asservimento funzioni pubbliche'

E’ un intreccio di affari e questioni di cuore tra Flaminia Tosini e Valter Lozza quello che emerge dalle carte dell’inchiesta. Sono emblematici alcuni passaggi delle intercettazioni.

“Il Campidoglio - notano gli inquirenti nella ricostruzione dell’iter autorizzativo di Malagrotta 2 - il 31 dicembre 2019 individua il sito di Monte Carnevale come idoneo alla realizzazione della nuova discarica”, giustificando la scelta con il fatto che “lo stesso era stato già destinato a discarica di inerti con autorizzazione rilasciata (e firmata da Flaminia Tosini, ndr) il 27 dicembre 2019 in favore della Ngr srl”. Al riguardo ecco cosa diceva Tosini a Lozza: “Tu non ti rendi conto di quante cose faccio e disfaccio senza che te lo dico... perché c’ho sempre… penso sempre che ti devo proteggere, capito come?”. E ancora: “Ti posso autorizzare quello che ti pare, fatti venire in mente qualcosa”.



