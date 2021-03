Viterbo, nelle casse dei Servizi sociali ancora non spesi 332 mila euro

Elisa Spinelli 15 marzo 2021 a

Viterbo, la gestione delle risorse statali sta creando non poche polemiche all’interno del consiglio comunale. Sul piatto sembra esserci un’immotivata prudenza da parte dell’amministrazione nel gestire fondi stanziati proprio a causa della pandemia. Dopo la vicenda dei soldi per la Dad (100 mila euro di cui solo 12 mila spesi), è la volta del fondo di solidarietà comunale 2021, uno stanziamento governativo di 5 milioni e 100 mila euro. Una parte di questa cifra, 332 mila euro, sono destinati ai servizi sociali. Se si considera l’aumento del 30% di famiglie in stato d’indigenza nella sola città di Viterbo, si comprende l’importanza dei fondi.

“Il Comune di Viterbo non ha speso ancora questi fondi - spiega Luisa Ciambella (Pd) -. Vorrei sapere come intenderà gestire questi ulteriori 332 mila euro. Occorre ricordare che questa cifra va a sommarsi ai 630 mila euro di buoni spesa che il governo ha già posto nelle casse di tutti i comuni italiani, fondi già stanziati a Natale 2020. Queste risorse sono state messe da parte e non sono state distribuite velocemente, come invece si doveva fare. Chi ha necessità di mettere insieme il pranzo con la cena, non può aspettare i tempi lunghi dell’amministrazione comunale Arena”.

Non è facile comprendere il motivo che ha spinto l’amministrazione comunale a non far gestire i fondi regionali ad un ente, come ad esempio l’Emporio Solidale, la Caritas, la Croce Rossa, che hanno una fotografia capillare dello stato di indigenza delle famiglie e che, sicuramente, con più agilità riescono ad arrivare a chi ha necessità di ricevere quegli aiuti. La legge di bilancio 2020 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore, cioè garantisce un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. In quest’ottica il Comune di Viterbo, che è capofila del distretto VT3, doveva presentare la domanda entro il 28 febbraio. Anche in questo caso Luisa Ciambella ha posto numerose domande in Consiglio, soprattutto all’assessore Antonella Sberna, che ha la delega ai Servizi sociali: “Non ho ancora ricevuto una risposta per quanti assistenti sociali siamo in corsa e, inoltre, chiedo all’assessore Sberna una data certa del tavolo tecnico sulla povertà. Questo è ciò che ci chiedono i cittadini in difficoltà. L’assessore Sberna dovrebbe comprendere che le persone in indigenza molto spesso si vergognano dello stato in cui si sono ritrovate e non hanno la forza di fare rimostranze”. In conclusione, i fondi già stanziati dal governo dovranno essere erogati sulla base di parametri specifici dei Comuni, e quindi bisogna che il Comune si prepari a spenderli e, di conseguenza, a reclutare personale. Ciò che di certo non è utile in un’emergenza sanitaria - spiega Luisa Ciambella- è applicare il metodo della goccia che ogni tanto irrora la terra arida. Quest’approccio non ci deve appartenere. I fondi in questo caso ci sono e non è possibile perdere nuovamente quest’occasione”.

