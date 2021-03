Lazio, Zingaretti stringe il patto con il M5s per la nuova giunta pensando alle elezioni di Roma | Video

13 marzo 2021 a

Era nell’aria da mesi e da ieri mattina, 12 marzo, con l’ingresso in giunta di due assessori pentastellati, Roberta Lombardi e Valentina Corrado, è ufficiale: della maggioranza Zingaretti in Regione fa parte ora anche il Movimento 5 Stelle. A Lombardi, che lascia la carica di capogruppo, vanno le deleghe a transizione ecologica e innovazione digitale; a Corrado quelle al turismo (liberata da Alessandra Sartore dopo la nomina a sottosegretario), agli enti locali (tolta alla viterbese Alessandra Troncarelli) e alla sicurezza.



L’accordo politico è contenuto in 16 pagine di documento programmatico, intitolato “Prima la salute e il lavoro”, e, secondo quanto spiegato da Zingaretti, trova radici in motivi molto semplici: “Siamo convinti che l’Italia e la nostra regione hanno bisogno di affrontare grandi emergenze, fermare la pandemia, con misure di contenimento e correndo con la campagna vaccinale. Accanto a ciò c’è una grande esigenza, quella sociale e del lavoro. Abbiamo davanti una grande sfida: ricostruire la fiducia. Per farlo, dobbiamo adottare un nuovo modello di sviluppo, radicalmente diverso da quello del passato, fondato sulla sostenibilità ambientale, ecologica e sociale. In questo momento, le persone chiedono alla politica serietà, dedizione, idee, capacità, onestà, impegno e un pò di unità”.

Il presidente ha assicurato quindi che l’accordo è nato “alla luce del sole, dopo mesi, anche di dura opposizione alla maggioranza, ma anche di confronto nel merito e dei contenuti”. Non sfugge tuttavia la tempistica dell’operazione, avvenuta alla vigilia dell’assemblea nazionale del Pd, senza attendere l’insediamento del nuovo segretario, al quale è stata quindi sottratta ogni possibilità di intervento, e, per quanto riguarda il M5S, senza un voto sulla piattaforma Rousseau. Per questo non mancano malumori in tutte e due le forze politiche.

Cosicché, se per Zingaretti, “l’esito di questa scelta sono una politica più credibile e un Lazio più forte”, c’è chi la legge alla luce delle imminenti elezioni per il Comune di Roma, laddove il governatore - questo è il sospetto di alcuni ambienti del Pd e dei 5 Stelle - avrebbe in animo di candidarsi a sindaco al posto di Virginia Raggi, la quale però, per la riconferma, ha già incassato l’appoggio di Beppe Grillo. Una cosa, in ogni caso, è sicura: da questo momento Nicola Zingaretti, potendo contare in teoria su un maggior numero di consiglieri sarà meno condizionato dai veti dei singoli, compresi quelli del suo partito.

“Mi auguro che, anche la conoscenza reciproca nata in occasione del governo Conte 2 e ora con il governo Draghi - ha commentato dal canto suo Roberta Lombardi - apra la possibilità per il futuro di un fronte progressista allargato e forte, con un progetto per il Paese ambizioso e soprattutto moderno”.

