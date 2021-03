Viterbo, i sindaci hanno scelto il manager per la Talete: Salvatore Genova amministratore unico

11 marzo 2021 a

Romano, 49 anni, ingegnere ambientale con esperienza nella pianificazione ecosostenibile dei rifiuti. E’ il profilo di Salvatore Genova, nuovo amministratore unico di Talete, il cui nome è stato “partorito” dall’assemblea dei soci ieri pomeriggio, 10 marzo, al termine dell’ennesima giornata di travaglio, di piani contrasti e anche di strappi. La riunione, su richiesta del sindaco forzista di Tessennano Ermanno Nicolai, è slittata anche stavolta dalla mattina al pomeriggio per necessità di chiarimenti tra le forze politiche. Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia alla fine hanno trovato un’intesa, mentre la Lega si è sfilata: già indispettita dai metodi carbonari utilizzati nella selezione dei curriculum, avrebbe voluto riconfermare il cda uscente.

Venticinque i sindaci presenti all’assemblea, più il presidente della Provincia Nocchi. Quattro gli astenuti - Tarquinia, Montefiascone (Comune commissariato), Nepi e Bomarzo - mentre il primo cittadino di Montalto di Castro, Luca Benni, ha votato contro.

Genova arriva al timone di Talete dopo il gran rifiuto dell’ex dirigente Acea Biagio Eramo, senza alcuna esperienza però nel settore idrico. Proviene infatti dalla Esper srl, ente di studio torinese che si occupa di rifiuti.

“Non sarà questo il problema, parliamo sempre di società di servizi”, dice il maggiore azionista di Talete, il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, augurandosi che il nuovo amministratore possa mettersi subito al lavoro per raddrizzare la barca e per “incrementare la liquidità”.

Ammesso che Genova accetti e non si spaventi nel momento in cui esaminerà le carte e i conti della spa, come successo ad Eramo: “Credo che la sua disponibilità sia stata già sondata dal presidente Nocchi”, aggiunge Arena, il quale, a questo proposito, ieri ha preteso che, come primo punto all’ordine del giorno dell’assemblea che il nuovo amministratore dovrà convocare a stretto giro, venga inserita l’ormai famosa due diligence.

Una decina almeno i curriculum che erano stati esaminati ieri in mattinata dal comitato di indirizzo e controllo analogo. Se quello di Genova è apparso sicuramente il più solido, l’assenza di esperienza nel settore idrico ha fatto storcere qualche bocca. In primis quella del sindaco leghista di Tarquinia, Alessandro Giulivi. “E’ come chiedere a un farmacista di fare il chirurgo - commenta - anche se tutti e due sono dottori. Tanto valeva confermare il vecchio cda dando mandato a Bossola di intraprendere l’unica strada percorribile, quella che porta a un Ato unico regionale”.

Da parte loro, i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec esprimono tutta la loro preoccupazione, sia per gli eventuali aumenti tariffari “che senza un serio e puntuale progetto di rilancio societario sarebbero fini a se stessi”; sia per la sorte dei lavoratori di Talete, i quali, “preoccupati per la salvaguardia del proprio posto e troppo spesso fatti bersaglio delle mancanze societarie di cui non hanno colpa, con professionalità e abnegazione riescono comunque ancora oggi a sostenere il servizio, anche se in mezzo a mille difficoltà”.

Le tre sigle, con il coinvolgimento delle segreterie confederali, metteranno in atto “ogni iniziativa necessaria a tutelare sia gli utenti che i dipendenti della spa”, e ringraziano il prefetto Giovanni Bruno per aver convocato a suo tempo un tavolo nel quale sono state presentate delle richieste precise al presidente dell’Ato e al Comune di Viterbo quale socio di maggioranza della società. Un tavolo che, sottolineano le tre organizzazioni sindacali, è tuttora aperto.

