Viterbo, rifiuta di indossare la mascherina sul bus e minaccia il conducente. Denunciato a Celleno

Sale sul pullman senza mascherina poi minaccia l'autista che gli aveva chiesto di indossare il dispositivo. Un uomo di Cellere, vecchia conoscenza delle forza dell'ordine, che si trova agli arresti domiciliari ma autorizzato a uscire per incombenze di prima necessità, è salito su un pullman di linea sprovvisto della mascherina. Il conducente è intervenuto per riprenderlo ed invitarlo ad indossarla, ma per tutta risposta il soggetto si è rifiutato ed ha minacciato il conducente che si è quindi visto costretto ad interrompere la corsa ed avvisare i carabinieri della stazione di Cellere.

I militari sono immediatamente sono intervenuti. I carabinieri appena giunti sul posto, hanno riportato ordine, obbligando il pregiudicato a mettere la mascherina, quindi hanno fatto riprendere la corsa. Il soggetto è stato denunciato dai carabinieri della stazione per interruzione di pubblico servizio e minaccia aggravata ad incaricato di pubblico servizio.

A Vetralla i carabinieri ieri pomeriggio, 10 marzo, hanno arrestato uno spacciatore già noto e hanno sequestrato a casa sua mezzo etto di hashish oltre a 135 grammi di cocaina ed 1 grammo di eroina. L’ uomo che probabilmente aveva ingerito della droga non si è sentito bene ed ha avvisato il 118 raccontando cosa fosse accaduto; il 118 lo ha immediatamente soccorso e contestualmente ha avvisato i carabinieri della Stazione di Vetralla che sono subito intervenuti, ed una volta che il soggetto era in sicurezza dal punto di vista sanitario hanno proceduto per sospetto di spaccio, ed hanno di conseguenza perquisito la sua abitazione, dove i sospetti sono risultati giusti , rinvenendo infatti occultati bel 500 grammi di hashish, 135 grammi di marijuana e un grammo di eroina; immediatamente la droga è stata sequestrata dai militari e l ‘uomo è stato dichiarato in arresto dai Carabinieri e accompagnato dunque in regime di arrestato domiciliare presso la sua abitazione.

