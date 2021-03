Viterbo, Talete. Dopo il no di Biagio Eramo è buio sul nuovo manager

Massimiliano Conti 08 marzo 2021 a

Alla vigilia della nuova assemblea dei soci di Talete, in programma domattina, 10 marzo, alle 11 in seconda convocazione, sul nome del nuovo amministratore è di nuovo buio pesto. Oggi intanto si riunisce il comitato ristretto dei sindaci con il compito di vagliare eventuali altri curriculum che “magicamente” possano essersi materializzati. Quello che sta per andare in scena, insomma, è un copione del tutto identico a quello del 24 febbraio, quando l’assemblea, a scatola chiusa, si trovò di fronte il nome di Biagio Eramo, poi votato quasi all’unanimità (unica eccezione il sindaco di Bomarzo, Marco Perniconi). “Con l’aggravante che stavolta, a 48 ore dalla seduta, non circola nemmeno qualche indiscrezione”, rimarca il sindaco leghista di Tarquinia Alessandro Giulivi, che, a differenza del 24 febbraio, non sembra intenzionato a ingoiare altri rospi.

“Stante così la situazione credo che voterò contro, e come me penso faranno altri sindaci”, avverte Giulivi, sempre più indispettito dai modi carbonari con cui due forze politiche, Pd e Forza Italia, stanno gestendo la partita delle nomine. Lo stesso sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, che con il 22% delle quote rappresenta l’azionista di maggioranza relativa di Talete, ieri ammetteva lo stallo determinatosi dopo la clamorosa rinuncia all’incarico dell’ex dirigente Acea e Ama Biagio Eramo. A ieri gli unici nomi ufficiali sul tavolo erano quelli dei due tecnici dell'Acquedotto del Fiora, Michela Ticciati e Sergio Rossi, già scartati dal comitato di indirizzo e controllo analogo, e quindi difficilmente riproponibili se non come scelte di ripiego. In molti scommettono perciò che dal cilindro del Pd e di Forza Italia, all’ultimo momento salterà fuori un altro nome.

Di sicuro il metodo usato da ciò che resta delle larghe intese in Provincia sta indispettendo sempre di più i soci di Talete. A dare voce a questo crescente nervosismo è proprio il sindaco di Tarquinia. Era stato proprio il no di Giulivi alla scelta dell’amministratore unico, per un problema appunto di metodo più che di merito, a far slittare dalla mattina del 24 febbraio al pomeriggio l’assemblea, così da dare modo ai sindaci di esaminare i nomi sul tavolo e ai partiti di trovare un’intesa. Ma se errare è umano, perseverare è diabolico, come fa notare il primo cittadino etrusco: quindi, ammesso che si trovi un altro manager con un curriculum pesante come quello di Eramo, non è detto che i sindaci stavolta abbozzino.

Di fronte alle dimissioni di un amministratore appena nominato – conclude Giulivi –, andava riconvocata urgentemente una nuova assemblea per fornire chiarimenti e per concordare una via d’uscita. Quantomeno i sindaci dei Comuni più grandi, Viterbo, Tarquinia e Civita Castellana, avrebbero dovuto confrontarsi. Invece nulla: solo un assordante silenzio”. Da parte di chi pensa forse che la gravità della situazione spingerà i sindaci a fare buon viso a un gioco davvero pessimo.

