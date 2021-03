Viterbo Covid, il bollettino dell'8 marzo: 16 nuovi casi e 16 guariti

08 marzo 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Viterbo dell'8 marzo: 16 nuovi casi e altrettanti guariti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 3 a Viterbo, 2 a Nepi, 2 a Vitorchiano, 1 a Bassano Romano, 1 a Blera, 1 a Canepina, 1 a Capranica, 1 a Civita Castellana, 1 a Corchiano, 1 a Montefiascone, 1 a Ronciglione, 1 a Soriano nel Cimino. Di questi casi 12 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 4 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio 15 persone, 1 è attualmente ricoverata presso le strutture Covid della Asl.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 12065. Sono guariti 16 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 4 a Montefiascone, 3 a Monterosi, 2 a Fabrica di Roma, 1 a Calcata, 1 a Cellere, 1 a Civita Castellana, 1 a Nepi, 1 a Oriolo Romano, 1 a Orte, 1 a Vejano.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 34 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 5 ricoverate presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 23 ricoverate presso la Medicina Covid di Belcolle, 13 ricoverate presso la Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone, 884 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 10729 il numero delle persone negativizzate, 377 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 112609 tamponi, 223 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 17016.

Intanto prosegue la campagna vaccinale nel Lazio. L'unità di crisi ha dato gli ultimi numerI: 170 mila per la categoria over 80; 50 mila per il personale scolastico docente e non docente; 22 mila al personale delle forze dell'ordine; 5 mila alla categoria delle persone fragili.

