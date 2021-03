Viterbo, raddoppio Cassia. La Regione finanzia 400 milioni ma ne serviranno altri 250

Massimiliano Conti 08 marzo 2021 a

Servono 649 milioni e ce ne sono disponibili al momento 400, per l'adeguamento della Cassia nel tratto da Monterosi a Viterbo, inserito nei giorni scorsi dalla Regione nel novero delle grandi opere (strade e ferrovie) che dovranno ridisegnare il Lazio del futuro e per le quali sono previsti investimenti per complessivi 4,8 miliardi. Si tratta di un'opera strategica, da sempre un pallino del responsabile infrastrutture dell'Ance di Viterbo Fabio Belli, convinto che solo attraverso un collegamento veloce con la capitale la Tuscia possa uscire dal suo isolamento.

L'opera è considerata strategica nell'ottica della futura realizzazione dello scalo aeroportuale di Viterbo, si legge a proposito dell'adeguamento della consolare sul sito Silos (sistema informativo legge opere strategiche) della Camera dei deputati. L'aeroporto di Viterbo, come noto, si è rivelato solo una “grande illusione” , ragione per cui il progetto definitivo per il raddoppio della Cassia è rimasto fermo nei cassetti per mancanza di fondi, inserito nel libro delle pie intenzioni, quelle buone a lastricare le vie dell'inferno più che le strade che portano a Roma. Ora pare invece che la Regione faccia sul serio, puntando anche sulle risorse che potrebbero piovere sul Lazio con il Recovery Fund. Sono 33 i chilometri di consolare da raddoppiare, quelli che riguardano l'intero tratto viterbese, dal km 41+300, nei pressi dello svincolo di Monterosi dove ha termine la Cassia Bis, fino al km 74+400, dove l'arteria si innesta con lo svincolo nella superstrada Civitavecchia-Viterbo. L'adeguamento ha un costo stimato di 19 milioni a chilometro, per un totale appunto di 649 milioni. All'appello mancano quindi 250 milioni. Per questo la soluzione di compromesso che si sta facendo strada, in attesa dell'arrivo di altri soldi, è quella di limitare l'ampliamento a 4 corsie ai bypass necessari ad aggirare quei centri abitati che oggi rappresentano il collo di bottiglia della Cassia: Sutri, Capranica e Vetralla. Lungo il percorso sono previsti in totale 8 svincoli che garantiranno il collegamento alla viabilità locale e ai centri abitati.

Ma nella lista degli interventi per il Lazio del futuro ci sono anche altre due opere strategiche per lo sviluppo della Tuscia: la riattivazione della ferrovia dismessa Civitavecchia-Capranica-Orte e il collegamento tra la superstrada Orte-Civitavecchia e la variante Canepina-Vallerano-Vignanello. Della prima si parla da anni, soprattutto grazie al pressing instancabile dell'omonimo comitato, mentre la seconda è un'autentica novità di cui si sa ancora poco ma che, secondo i bene informati, avrebbe ottime possibilità di essere realizzata, potendo vantare, tra le altre cose, alcuni sponsor di peso.

