Viterbo, terme. Torna l'acqua nelle vasche libere del Bullicame

08 marzo 2021 a

a

a

Una bella notizia per le migliaia di persone, di tutta la provincia e non solo, che amano immergersi nelle pozze termali libere: al Bullicame è tornata l’acqua. Dopo cinque anni è stato infatti tombato il pozzo di San Valentino, dal quale il prezioso flusso veniva dirottato al vicino Hotel Salus. Quest’ultimo, al momento chiuso per via delle norme anti-Covid, adesso sarà servito dal pozzo di Sant’Albino, che si trova all’interno della propria area di pertinenza, e per il quale nelle prossime settimane sarà bandita una gara ad hoc.

Terme dei Papi a Viterbo. Presentato il progetto per l'ampliamento: ci sarà la piscina coperta



Il ritorno dell’acqua nella callara, cantata anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia, consentirà al Comune di mettere subito in pratica il piano di riqualificazione del parco e infatti, come annuncia il sindaco, Giovanni Arena, i lavori, regolarmente finanziati con 120 mila euro messi in bilancio, dovrebbero partire entro due settimane in modo da avere il tempo di terminarli prima dell’arrivo della bella stagione, quando, Covid permettendo, il sito tornerà ad essere meta di turisti e visitatori tradizionalmente provenienti da tutto il Centr’Italia.

Il progetto preparato da Palazzo dei Priori sarà ufficialmente presentato alla stampa stamattina e prevede, oltre alla sistemazione delle vasche, l’installazione di panchine, bagni e piccoli spogliatoi. Tutti realizzati in legno per limitare al minimo l’impatto ambientale, trattandosi di un sito oltretutto vincolato dalla Sovrintendenza.

Recupero Terme Inps, in settimana l'ok della Regione



Le vasche, con grande sorpresa di molti, già da qualche giorno si sono nuovamente riempite. Ora saranno tutte ripulite a fondo fargli riacquistare l’originario decoro perduto a causa di tanto abbandono. “Dopo ani di contenziosi e problemi di varia natura - commenta con soddisfazione il sindaco, Giovanni Arena - è stata messa la parola a fine a una vicenda tante volte al centro di proteste e polemiche. Ricordo le tante manifestazioni organizzate dagli amici del Bullicame affinché la zona fosse restituita ai viterbesi. Come Comune ce la metteremo tutta per riqualificare l’area nel migliore dei modi e rimetterla a disposizione dei viterbesi”.

Boati sottoterra. Crepe nelle strade di Petignano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.