Viterbo Covid, lungomare di Tarquinia Lido chiuso nei week end

07 marzo 2021 a

a

a

Arriva la bella stagione e, contestualmente, il divieto di transito sul lungomare. Il provvedimento è entrato in vigore ieri. Nei fine settimana saranno chiusi al traffico il lungomare dei Tirreni e il lungomare dei Giardini.

“Nelle giornate del weekend - specifica l’amministrazione comunale - sul lungomare dei Tirreni, lungomare dei Giardini e lungomare delle Nereidi, cittadini e turisti svolgono varie attività sportive e ludiche. Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario il divieto quale misura di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Il provvedimento in questione consentirà un maggior distanziamento interpersonale”.

Il provvedimento, nello specifico, riguarda la chiusura al traffico veicolare del lungomare dei Tirreni, dall’incrocio con via di Porto Clementino fino all’intersezione con viale delle Sirene; e del lungomare dei Giardini, dall’intersezione con viale delle Sirene fino a viale Colombo. Quindi, oggi, attenzione ai divieti. Chiaramente il divieto non riguarda tutti, infatti, sarà istituito un orario specifico di carico e scarico merci.

Stabilimento comunale nell'abbandono

Fanno eccezione anche gli autorizzati. Gli orari di chiusura vanno dalle ore 10 alle 19 nei giorni prefestivi e festivi. Il servizio di trasporto pubblico dovrà seguire un percorso ben definito. Sono esclusi dal divieto gli autorizzati, e tra questi i residenti in immobili il cui accesso è ubicato nei tratti del lungomare chiusi al transito, purché gli stessi veicoli sostino all’interno delle proprie aree private.

Il permesso, ovviamente, riguarda anche i possessori di specifica autorizzazione rilasciata sulla base di certificati medici attestanti la ridotta capacità di deambulazione dei possessori.

Bocconi avvelenati nell'area cani. I padroni lanciano l'allarme



In questo modo l’amministrazione comunale di Tarquinia auspica una presenza ridotta, in modo tale da poter garantire il necessario distanziamento finalizzato ad evitare che il virus si propaghi. Un misura assunta per evitare degli assembramenti durante i fine settimana anche in vista delle vacanze pasquali con diverse persone che probabilmente arriveranno al Lido per una gita.

Droga nella biancheria intima, arrestata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.