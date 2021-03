Viterbo, Pratogiardino: entro fine mese pronti i nuovi viali

Roberto Pomi 06 marzo 2021 a

Pratogiardino torna al disegno originario di fine Ottocento. Entro marzo saranno ultimati i lavori del nuovo sistema fognario e di sistemazione dei viali e controviali. Enrico Contardo (assessore al Verde della giunta Arena) spiega: “La nostra è una rivoluzione di concretezza per il maggiore parco cittadino. Questi lavori restituiscono al parco una dignità di cui è stato privato per lungo tempo e a breve assumeremo come Comune due giardinieri specializzati. Saranno presenti in maniera stabile a Pratogiardino, anche come deterrente a eventuali malintenzionati e così rafforzeremo anche vigilanza e sicurezza”.

Palazzo dei Priori ha messo sul piatto 500 mila euro in tre anni, che rispetto all'investimento di zero euro dei precedenti fanno sicuramente la differenza. Per l'ordinaria manutenzione sarebbero necessari almeno 100 mila euro all'anno e non averli spesi per troppo tempo ha ridotto il parco in una situazione difficile, rendendo evidente l'incuria. Il colpo d'occhio di oggi, con una parte dei viali e controviali già ripristinati, è notevole.

Il Corriere è andato sul cantiere accompagnato dall'assessore Contardo e dall'architetto Raffaele Ascenzi che sta curando il progetto di ristrutturazione.

I canali di scolo e fognature esistenti sono stati completamente rinnovati. Un intervento prezioso che andrà a risolvere l'annoso problema degli allagamenti, in caso di piogge, su via della Palazzina. “Era tutto completamente saltato – spiega Contardo -. Bloccato da terra e dalle radici degli alberi. Il vecchio sistema è stato quindi sostituito e ora tutto è tornato a funzionare”.

Raffaele Ascenzi mostra, con soddisfazione, i viali e controviali riportati a nuovo. I primi realizzati con il pietrisco e gli altri in terra battuta, come richiesto dalla Soprintendenza.

Tutto pronto per l'interramento del boiler da 21 mila litri che andrà a rafforzare il sistema di irrigazione, anche quello completamente rinnovato.

“Vogliamo dare un segnale chiaro alla città – racconta Contardo -. Il segnale di un'amministrazione che a Pratogiardino tiene in modo maniacale. Completati questi lavori c'è un secondo lotto, approvato già in giunta, per la realizzazione dei bagni pubblici e della palestra all'aperto più altri elementi importanti al miglioramento della situazione. Ma abbiamo intenzione di lavorare ancora e stiamo immaginando di dotare il parco anche di un quarto ingresso”.

Il primo intervento di sistemazione, che avrà conclusione entro fine marzo, ha visto l'impiego di 220 mila euro. La seconda parte dei lavori ha un costo stimato intorno ai 90 mila.

