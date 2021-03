Viterbo, ancora boati nel sottosuolo di Orte. Allerta nel paese e lettera del prefetto

05 marzo 2021 a

Giovedì pomeriggio Orte è stata scossa da un altro violento boato avvertito questa volta al quartiere Petignano, intorno alle ore 19 mettendo in grande apprensione la popolazione. Dopo quelli registrati nei giorni scorsi nel centro storico, il boato per la prima volta, è stato avvertito in una zona diversa dal centro cittadino, a Petignano, distante un paio di chilometri dalla Rupe tufacea del centro storico e sulla riva opposta del Tevere, quella sinistra. E’ da capire se la natura di quest’ultimo boato è la stessa di quelle avvertite in centro e se siano collegate tra di loro.

In questa circostanza, secondo le testimonianze, si è trattato di un rumore forte, di un tonfo di una forza tale da far vibrare gli oggetti, i pavimenti e le pareti delle case: quasi paragonabile a una scossa di terremoto. Alcune persone del quartiere sono anche scese in strada.

Il sindaco Giuliani ha inviato una comunicazione urgente al Prefetto di Viterbo, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile regionale e nazionale e all’Ingv, per chiedere controlli più ampi e dettagliati con uomini, mezzi e strumenti che solo le autorità competenti in materia possono mettere in campo per cercare di capire cosa sta succedendo, perché "c'è molto allarme nei residenti, preoccupati anche per la stabilità delle abitazioni" si legge nella nota inoltrata dal primo cittadino. Lo stesso prefetto ha successivamente allertato la protezione civile di Roma, l'Ingv, l'Aspra e i vigili del fuoco di Viterbo.

Nei giorni scorsi c'era stato un sopralluogo dei vigili del fuoco. In precedenza il Comune aveva chiesto alla società del gas e a quella dell’acquedotto di effettuare verifiche sui rispettivi impianti. Tutte le verifiche hanno dato esito negativo. Il Comune ha dato poi mandato a un geologo di effettuare rilevazioni di suoni sulla rupe del centro storico per cercare di capire l’origine dei rumori. Si attendono dunque i risultati e solo a quel punto potrà partire una seconda e più esaustiva indagine per capire di quale fenomeno si tratta.

