Viterbo Covid, duemila docenti vaccinati in una settimana

05 marzo 2021

Sono 30mila nel Lazio e quasi 2.000 a Viterbo i lavoratori della scuola e dell’Università già immunizzati al Covid nelle prime due settimane della campagna di vaccinazioni avviata dalla Regione. Un buon 50% dei docenti, dei collaboratori scolastici e degli impiegati a cui è stato inoculato il siero AstraZeneca ha accusato tuttavia effetti collaterali, a volte blandi, a volte più pesanti tanto da costringere, in modo inaspettato, decine di lavoratori ad assentarsi da scuola almeno per un giorno. Mal di testa, dolori muscolari, un senso di malessere generale e di spossatezza, febbre che in alcuni casi può arrivare anche a 39-40: questi i sintomi più comuni riscontrati, sicuramente in percentuale superiore a quanto ci si attendeva.

Dalla Asl di Viterbo confermano l’alta incidenza di effetti indesiderati rassicurando al contempo i cittadini: “Si tratta di reazioni normali e assolutamente non preoccupanti”, spiega la dottoressa Silvia Aquilani, dirigente del coordinamento vaccinazione dell’azienda sanitaria, secondo cui malessere e febbre vanno considerati positivamente, cioè come il sintomo della risposta anticorpale. In termini più semplici, l’organismo ha iniziato a produrre quegli anticorpi che poi lo difenderanno dal Covid qualora dovesse venirvi a contatto.

“Ricevo telefonate da persone che addirittura si preoccupano per il motivo opposto - continua Aquilani - e cioè per l’assenza di effetti collaterali”. Ma tant’è. Le assenze degli insegnanti sottoposti a vaccino - si procede con una media di 180 inoculazioni al giorno nei tre punti di Viterbo (Mazzetta), Civita Castellana (centro commerciale Marcantoni) e Tarquinia (centro anziani di via delle Torri) - in alcuni casi stanno mettendo in difficoltà le scuole che si ritrovano a dover coprire classi all’improvviso. Effetti collaterali fisiologici ma solo in minima parte attesi, va però detto: “AstraZeneca - è sempre la dottoressa Aquilani a parlare - si sta dimostrato molto più reattogeno del vaccino Pfizer. Qualcuno dice più nelle donne che negli uomini, ma non abbiamo riscontri in questo senso. Si tratta di reazioni che si verificano in un numero significativo di persone ma che, lo ribadisco, non devono preoccupare. I sintomi spariscono nel giro di un giorno”. Il ministero della Salute spagnolo ha addirittura consigliato di assumere paracetamolo, ovvero la tachipirina, prima di sottoporsi alla vaccinazione con AstraZeneca. Una misura che la dirigente Asl ritiene del tutto inutile: “Non c’è alcuna dimostrazione sull’efficacia della tachipirina nel prenivere i sintomi. Si rischia quindi di prendere un medicinale non necessario. Il paracetamolo può invece essere efficace nella fase successiva, nel caso di comparsa di sintomi e in particolare di febbre”.

