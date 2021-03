Viterbo, violenta l'amica tredicenne della figlia. Condannato a 3 anni e 2 mesi

Valeria Terranova 04 marzo 2021 a

Un 50enne residente in un centro della Bassa Tuscia è stato condannato a 3 anni e 2 mesi per violenza sessuale ai danni di una minorenne. La vicenda risale al novembre del 2017, quando l’uomo, invaghitosi dell’amichetta delle figlie, appena tredicenne, iniziò a mandarle dei messaggi sul cellulare. Una sera la ragazzina andò a trovare le amiche e l’uomo, con una serie di artifici, riuscì ad adescarla e a portarla in camera da letto, dove abusò di lei. Dopo un mese l’adolescente mostrò le conversazioni alla madre che decise di denunciarlo.

“Il compendio probatorio non lascia spazio a una soluzione diversa che non sia quella di una sentenza di condanna - ha tuonato ieri in aula la pm Paola Conti -. La minore è stata sentita in sede di incidente probatorio e anche davanti al collegio. Pur essendo affetta da un deficit di apprendimento, la dottoressa Miria Brichi ha chiarito che ciò non ha in nessun modo interferito con la sua capacità di rendere testimonianza e con la sua attendibilità. Infatti, ha reso l’esame in maniera logica e puntuale. Anche la madre ha raccontato la circostanza in modo preciso”.

Al termine della requisitoria la pubblica accusa ha chiesto che l’uomo venisse condannato a 6 anni. L’avvocato Cristiana Congiu, che ha difeso in questo percorso processuale la madre della ragazzina, costituitasi parte civile, ha ritenuto che i messaggi che la figlia della propria assistita ricevette da parte dell’imputato fossero degli elementi inconfutabili e che rappresentassero il quadro della situazione. “La minore rimase basita dalle esternazioni e dagli apprezzamenti dell’uomo - ha spiegato il legale -. Non c’è infatti un solo messaggio in cui la vittima mostra di accettare le sue avances, sottolineando tra l’altro la differenza d’età e che lei fosse anche fidanzata. La giovane, che cercò in tutti i modi di contrastare il proprio aguzzino, si confidò a distanza di un mese con la madre che si recò immediatamente in questura. La ragazza, particolarmente turbata, fu sentita in sede di audizione protetta e in quell’occasione descrisse con sofferenza quanto da lei subito, rievocando l’episodio e ripercorrendo precisamente quello che raccontò alla mamma. Dichiarazioni che coincidono perfettamente con quanto venne riportato dalla donna agli investigatori. Sconcerta la condotta dell’uomo, che presenziò all’incidente probatorio e che ascoltò le accuse mosse a suo carico, per poi sparire dalla circolazione. E questo atteggiamento, anche se non può di certo essere preso in considerazione, la dice lunga sul suo conto”. Il legale dell’uomo, l’avvocato Stefania Sensini, ha ritenuto che la condotta del 50enne non potesse costituire una ipotesi di reato e che l’uomo non ebbe un approccio verbale aggressivo nei confronti della minore e che per la giovane, a suo avviso, la dinamica dell’approccio sessuale fosse stato uno spunto per attirare l’attenzione della madre. Dopo una lunga camera di consiglio, il verdetto ha condannato l’uomo a 3 anni e 2 mesi di reclusione, al pagamento spese processuali, disponendo inoltre un risarcimento di 25 mila euro in favore della parte civile.

