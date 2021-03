Viterbo, nonna Giovanna Sapio festeggia 105 anni. Gli auguri del sindaco Giovanni Arena

04 marzo 2021 a

Giovanna Sapio, 105 anni compiuti ieri, 3 marzo, ha superato due guerre, il lockdown e la pandemia, anzi, due pandemie, visto che ha attraversato anche il periodo della spagnola, e ha visto risorgere Viterbo dopo i bombardamenti. Con questi trascorsi, di certo non si è fatta spaventare da una passeggiata a piedi per incontrare il sindaco Giovanni Arena, in occasione del suo compleanno, ha voluto rendere omaggio alla sua vitalità e alla sua forza. Con la voce commossa, la signora Giovanna ha ringraziato il sindaco e il Comune per l’incontro, i fiori e la torta per festeggiare un compleanno così importante.

Le piace cucire e cucinare, anche se da qualche tempo ha dovuto abbandonare queste attività per motivi legati alla vista precaria, ma questo non le impedisce di restare attiva. Uno spirito allegro e vivace quello della signora Giovanna, nonostante il periodo difficile, anche perché, come conferma la nipote, Simonetta Cappelli, che l’ha accompagnata da Arena, “lei è forte, ha vissuto situazioni peggiori di quella attuale, basti pensare alla pandemia della spagnola. In quegli anni non c’erano i mezzi che abbiamo oggi per combattere un’emergenza sanitaria”.

La passione per la cucina e il cucito arriva dal passato, quando lavorava come sarta prima e come gestore di un’osteria dopo. Le sue passioni non si fermano a questo, infatti ama molto il carnevale e il travestimento, tanto da aver più volte preso parte al carnevale viterbese a bordo di una Fiat 500, seguendo il corteo della Calza più lunga del mondo. Sabato scorso, inoltre, si è sottoposta al vaccino anti Covid, perché la speranza di poter mettere da parte la mascherina è sempre dietro l’angolo. Auguri alla signora Giovanna da parte di tutta la redazione del Corriere di Viterbo.

