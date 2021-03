Viterbo, i consiglieri comunali costano 15 mila euro al mese per i gettoni di presenza

Daniela Venanzi 04 marzo 2021 a

a

a

Cinquantatré euro e 45 centesimi, tanto vale il lavoro dei consiglieri del Comune di Viterbo ogni volta che presenziano in Commissione o in Consiglio Comunale. Così succede che in un mese, a seconda del proprio impegno, si arrivi a prendere da un minimo di 53 fino a 700 euro circa. L’esborso totale mensile per tutti i consiglieri può arrivare, in questo modo, a cifre di tutto rispetto, come quella di ottobre 2020, che è arrivata a 15.200 euro, mese in cui si è discusso il bilancio. L’anno appena passato, però, è stato anche quello della pandemia e ad accorgersene sono stati proprio i consiglieri che dal mese di febbraio hanno percepito nel complesso 10.400 euro per poi passare a quello di marzo, tempo di lockdown, con appena 970 euro e aprile con 800.

I sindaci tentano l'intesa per nominare l'amministratore

Erano i giorni difficili, quelli in cui non si capivano i criteri con cui poter lavorare, quelli durante i quali la paura e la mancanza di direttive esplicite hanno impedito una ordinaria partecipazione. Da maggio in poi, quando le modalità hanno invece avuto una connotazione chiara, con la possibilità di collegarsi da remoto, si è cominciato a risalire la china. Maggio ha registrato, infatti, 5.600 euro di gettoni di esborso, mentre giugno 12 mila circa e luglio 13 mila.

A colpire, però, non sono solo i termini economici, e cioè quanto costa al cittadino il lavoro dei consiglieri eletti, ma anche il loro impegno. C’è infatti chi si distingue per costanza e chi invece per assenze continue.

Un po’ come a scuola, quando il rendimento e la condotta vengono giudicati anche da questo. Tra i più virtuosi consiglieri, che con la loro continuità danno sempre il loro apporto, saltano all’occhio Andrea Micci con ben 91 presenze, seguito da Massimo Erbetti con 81, e Giulio Marini con 80.

"Troppi costi burocratici per il superbonus". La denuncia della Lega

Si distinguono anche Lina Delle Monache con 76 presenze, Giovanni Maria Santucci con 70, Sergio Insogna con 69, Isabella Lotti, Rinaldo Merli e Gianluca Grincini con 66, Matteo Achilli con 67, Luisa Ciambella, Mauro Galati e Luigi Maria Buzzi con 64.

A scalare, tutti gli altri. La maglia nera per numero di assenze nel 2020 spetta invece a Fabrizio Purchiaroni, che si è presentato solo 12 volte, Francesco Serra 13, Martina Minchella 34 e Paolo Muroni 37.

C’è da chiedersi perché una volta eletti consiglieri, alcuni rappresentanti politici che hanno incassato la fiducia non sentano la responsabilità e il dovere morale di cui sono stati investiti attraverso il voto dei loro concittadini? E se il problema fosse quello di non potere conciliare lavoro e politica, allora forse sarebbe più giusto ammettere ufficialmente e onestamente l’impossibilità di impegnarsi.

Recupero Terme Inps, in settimana l'ok della Regione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.