Viterbo, Talete. Dopo il rifiuto di Eramo riparte la caccia al manager

E’ fissata per giovedì prossimo in seconda convocazione una nuova assemblea dei soci di Talete, chiamata a scegliere un altro amministratore unico dopo le clamorose dimissioni dell’ingegner Biagio Eramo. Sulle ragioni che hanno spinto l’ex dirigente Ama ed Acea a vestire i panni di Celestino V a nemmeno una settimana dall’investitura, le interpretazioni si sprecano. Ufficialmente il manager ha addotto come motivazione il fatto che non avrebbe potuto garantire la sua presenza fisica a Viterbo tutti i giorni. Resta difficile, tuttavia, credere che nessuno gli abbia spiegato che la situazione di Talete è tale da richiedere, almeno in questa fase, un impegno quotidiano. Tanto più che alcuni soci, come il sindaco dem di Acquapendente Angelo Ghinassi, su questo punto si erano espressi pubblicamente e chiaramente: “A Talete serve un manager a tempo pieno, non è una società che può essere guidata come un dopo lavoro”.

Per questo molti sospettano che le ragioni del “gran rifiuto” di Eramo possano essere altre. Lo stipendio per esempio: da statuto, l’amministratore unico non potrà guadagnare più di quanto percepivano complessivamente i tre membri dell’ex cda: 3.000 euro nette al mese all’incirca, suddivisi tra i 2.500 del presidente e i 500-600 euro degli altri due consiglieri. Per uno abituato ai sontuosi stipendi di colossi come Ama o Acea, superiori ai 150 mila euro annui, non proprio la più allettante delle prospettive, soprattutto a fronte della gravosità del lavoro.

Ma anche in questo caso: possibile che Eramo prima di accettare l’incarico non si sia informato sulla parte economica? C’è infine chi sostiene che l’ingegnere idraulico si sia impressionato nel vedere le carte della società ereditate da Bossola. Documenti dai quali emergerebbe una situazione ormai irrimediabilmente compromessa: il rischio concreto di dover passare dal ruolo di manager a quello di curatore fallimentare potrebbe quindi aver indotto Eramo a tornare sui suoi passi. Ma tant’è.

Per i sindaci ora si tratta di trovare un altro nome con un curriculum pesante: con tutto il rispetto, quelli degli altri due candidati, l’ingegnere Michela Ticciati e l’architetto Sergio Rossi, entrambi provenienti dall’Acquedotto del Fiora, non sembrano avere lo stesso prestigio.

“Non è detto che da qui alla prossima settimana non se ne possano aggiungere altri”, dice il sindaco di Viterbo e socio di maggioranza relativa di Talete Giovanni Arena. Detto che nessuna selezione è mai stata avviata, resta il mistero anche sulle modalità con cui questi curriculum si materializzino improvvisamente sul tavolo del comitato ristretto dei sindaci. Sia Lega che Fratelli d’Italia chiariscono di non aver mai partecipato allo scouting dei possibili manager. E allora: anche stavolta la selezione sarà un affare a due tra il Pd panunziano e Forza Italia? E in ultimo: siamo sicuri che a Talete serva ancora un manager e non un necroforo o magari un esorcista, come diceva l’ex presidente di Alitalia per la nostra compagnia di bandiera?

