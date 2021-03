Viterbo, Talete ancora senza guida. Eramo rifiuta l'incarico di amministratore unico

03 marzo 2021 a

Non aveva capito di dover essere presente tutti i giorni nel suo ufficio di Viterbo. Una necessità, a quanto pare, emersa solo nel corso di un colloquio avvenuto ieri 2 marzo. Per questo motivo il nuovo amministratore unico di Talete, a una settimana esatta dalla nomina, ha detto: “No, grazie. Non accetto”. E così, per Talete la strada è di nuovo in salita e accidentata. Biagio Eramo, 61enne ingegnere idraulico, alle spalle una carriera ai vertici di colossi come Acea ed Ama, designato mercoledì scorso da 24 sindaci della provincia di Viterbo quale amministratore unico di Talete spa, si è tirato indietro perché - questa la motivazione ufficiale - impossibilitato ad accettare la condizione della presenza quotidiana in sede. Forse, tuttavia, nella settimana in cui ha preso possesso del suo ufficio, ha avuto modo anche di controllare le carte e valutare il profondo rosso in cui si trova ormai da tempo la società idrica.

Questo, insieme alla presenza quotidiana, potrebbe aver indotto Eramo a fare un passo indietro. Eppure l’incarico era partito nel modo migliore. “Mi piacciono le sfide”, aveva detto al Corriere mercoledì scorso. Che la situazione di Talete non fosse rosea gli era nota. Tanto da dirsi pronto a percorrere tutte le strade di finanziamento possibili per mettere in sicurezza i conti della società idrica. Ha perfino sostenuto essere legittima un’eventuale apertura ai privati, “ma queste scelte - aveva chiarito - competono ai soci”. Insomma, una settimana per rimboccarsi le maniche, spulciare fino in fondo i registri per valutare con estrema attenzione la situazione, per poi, a distanza di sette giorni, dire: “No, grazie”, perché non ha ritenuto di poter garantire, come da precisa richiesta posta solo ieri tra le condizioni di ingaggio, la presenza quotidiana.

Ora si riapre la caccia al nuovo amministratore unico di Talete, con i sindaci costretti all’ennesima mediazione, stretti tra la necessità di far presto e quella di individuare la persona giusta che possa portare la società fuori dalle secche. Qualche giorno prima della nomina di Eramo, l’associazione Movimentoblu aveva messo sul tavolo, a disposizione dell’assemblea dei soci, il nome di Maurizio Montalto, avvocato, già presidente del consorzio Abc Acqua pubblica Napoli, nominato e dopo due anni dimissionato per divergenze dal sindaco de Magistris. “Riteniamo che il prossimo amministratore della Talete - scrive Movimentoblu - debba essere una persona impegnata da sempre sul riconoscimento del diritto all’acqua nel pieno rispetto della volontà espressa dai cittadini italiani con il referendum del 2011”. Cosa, questa, che piace tanto anche ai movimenti per l’acqua pubblica.

