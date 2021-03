Amici di Maria De Filippi, la casa è stata firmata da Orsolini

01 marzo 2021 a

La casa di “Amici”, il programma in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è stata costruita dall'azienda Orsolini, di Vignanello. Come fornitore ufficiale della Scuola di Canale 5, Orsolini ha selezionato il design, la tecnologia e l’innovazione di alcune delle più importanti aziende del made in Italy per ristrutturare e rendere ancora più accoglienti, confortevoli e sicuri, gli ambienti e gli spazi della casa di Amici, che si sviluppa su 350 metri quadrati con due giardini da 100 metri quadri e 30 metri quadrati di portico pavimentato. “Un onore per noi aver realizzato la ‘Casa dei Talenti’ più famosa d’Italia – sottolinea Giulia Orsolini, responsabile marketing e risorse umane di Orsolini spa –, perché da sempre sosteniamo le eccellenze italiane. Passione e professionalità sono i valori che mettiamo tutti i giorni nel nostro lavoro per aiutare i clienti a realizzare la casa dei propri sogni, proprio come gli allievi di Amici che si dedicano al raggiungimento dei loro traguardi. Per la loro casa abbiamo quindi selezionato prodotti innovativi e di design che potessero offrire ai ragazzi spazi accoglienti e confortevoli”.

Una collaborazione preziosa quella instaurata tra il programma televisivo e l’azienda di Vignanello, che ha 30 punti vendita nel Lazio, in Umbria, in Toscana, in Abruzzo e in Lombardia, e che dal 1880, anno della fondazione, opera nel campo della casa. La scuola di Amici, la celebre accademia televisiva, si appresta a entrare nel vivo della fase finale che porterà alla proclamazione del vincitore della ventesima edizione del programma. Ogni anno la scuola scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza attraverso un percorso fatto di studio, dedizione, disciplina e impegno.

Un percorso, quello iniziato a novembre 2020, che ha visto protagonista non solo lo studio – dove ogni sabato gli allievi si sfidano per riconfermare il proprio banco o le aule dove si esercitano –, ma anche la casa, nella quale i ragazzi vivono quotidianamente la loro avventura e le loro emozioni. Una comfort-zone per i giovani talenti del canto e della danza, realizzata scegliendo l’innovazione e il design made in Italy grazie alla partnership stretta tra Amici e Orsolini Amedeo spa, una delle realtà indipendenti più importanti del panorama della distribuzione specializzata di materiali edili, finiture e soluzioni per l’interior design in Italia.

In particolare, per il rivestimento a pavimento e a parete dei sei bagni della casa sono state applicate delle lastre di gres porcellanato (un materiale specifico e pregiato), che reinterpretano con spirito innovativo il classico effetto pietra e che grazie alla nuova tecnologia antibatterica eliminano fino al 99,9% di batteri e altri microrganismi nocivi, per la massima igiene della sala da bagno.

