Viterbo, morto Ugo Gigli. Tra Ater e politica una vita sempre sotto i riflettori

01 marzo 2021 a

Molti lo ricorderanno come direttore, per più di 40 anni, dell’Istituto case popolari di Viterbo. Altrettanti, per essere stato il fratello di uno dei più importanti politici laziali del Dopoguerra. Ugo Gigli, 81 anni, si è spento ieri mattina, 28 febbraio, dopo una vita sempre in prima pagina. Portato via dalla malattia e dell’età, appesantite da una chiacchierata e problematica uscita di scena - sei anni fa, quando fu costretto a lasciare l’incarico presso l’ente regionale di via Garbini - che per uno come lui non fu facile accettare. Lo conoscevano tutti, Ugo Gigli, in provincia di Viterbo. Negli ambienti che contano della politica e dell’imprenditoria, sicuramente, meno tra la gente comune. Pur tuttavia, è stato un indiscusso protagonista della vita pubblica locale, capace di grandi e calorosi slanci altruistici e, di contro, di veraci sentimenti bellicosi verso i nemici, tutte caratteristiche tipiche di chi non ama le mezze misure.

Dal bianco al nero senza passare per il grigio, è stata una personalità, la sua, che se da un lato ha potuto inevitabilmente spaccare il giudizio di chi, per davvero o solo per sentito dire, lo ha conosciuto; dall’altro, oggi non si può non rimpiangere visto il livello delle nuove leve che popolano la vita pubblica della Tuscia.

Nel 2015, come detto, l’addio all’Ater, con strascichi giudiziari che lo hanno segnato fino alla fine. Memorabili le vicissitudini sul caso Birindelli, l’assessora regionale nella giunta Polverini e dipendente dell’Ater che lui licenziò in tronco, come dieci anni prima, nel 2005, era passata agli annali la formazione di una lista alle provinciali che condannò il centrodestra (sua area di riferimento in quanto iscritto a Forza Italia) alla sconfitta. In cambio, divenne assessore nella giunta di Palazzo Gentili presieduta da Alessandro Mazzoli dei Ds. Sacrificato sull’altare dei nuovi equilibri politici, pagò pegno di quello scenario l’attuale sottosegretario azzurro Francesco Battistoni, che, da presidente in pectore, si ritrovò consigliere di minoranza.

I rapporti tra i due poco dopo però si rinsaldarono e oggi Battistoni lo ricorda così: “Ugo, grazie alla sua passione e al suo impegno, è stato un punto di riferimento per tanti amministratori locali e, soprattutto, per tutto quel mondo di persone bisognose e in situazioni di criticità, a cui è sempre rimasto vicino. Ci lascia un amico dal grande spessore umano, un protagonista di primissimo piano della scena sociale e politica del nostro territorio. Una persona sempre leale, anche in quelle occasioni in cui abbiamo vissuto da avversari alcune competizioni. Porgo al fratello Rodolfo e a tutta la famiglia, in questo triste momento che ci unisce, le più sincere condoglianze”.

Condoglianze alla famiglia Gigli anche dalla redazione del Corriere di Viterbo. I funerali avranno luogo domani, 2 marzo, alle 10 alla Quercia.

