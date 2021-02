Viterbo, morto Ugo Gigli. Aveva 81 anni. E' stato per anni direttore dell'Ater

28 febbraio 2021 a

a

a

E' morto Ugo Gigli, per decenni diretto dell'Ater di Viterbo (prima istituto case popolari) che aveva lasciato nel 2015. Si è spento nella sua abitazione, qualche giorno fa era stato ricoverato per problemi di salute. Aveva 81 anni. Fratello di Nando Gigli, storico parlamentare e consigliere regionale viterbese. Ugo Gigli, oltre allo storico ruolo di direttore dell'Ater era stato anche per un periodo assessore al bilancio.

Caso Ater, "Gigli non è un uomo che fugge"

"Mi unisco al dolore per la scomparsa di Ugo Gigli. Si tratta di una grave perdita per Viterbo e per l’intera provincia. Ugo, grazie alla sua passione ed al suo impegno, è stato un punto di riferimento per tanti amministratori locali e, soprattutto, per tutto quel mondo di persone bisognose ed in situazioni di criticità, a cui è sempre rimasto vicino dall'interno dell'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale, in oltre 40 anni di attività. Ci lascia un amico dal grande spessore umano, un protagonista di primissimo piano della scena sociale e politica del nostro territorio. Una persona sempre leale, anche in quelle occasioni in cui abbiamo vissuto da avversari, alcune competizioni elettorali. Porgo al fratello Rodolfo ed a tutta la famiglia, in questo triste momento che ci unisce, le più sincere e sentite condoglianze", è il messaggio del sottosegretario all'agricoltura Francesco Battistoni.

Manca il direttore e scade il commissario, sull'Ater si addensano nubi molto scure

“Desidero esprimere a titolo personale, del Consiglio Provinciale e di tutto l’ente di Palazzo Gentili il più sincero cordoglio alla famiglia e ai suoi cari per la scomparsa di Ugo Gigli. Con lui scompare un dirigente che nei ruoli ricoperti ha saputo distinguersi per l’impegno profuso ed il contributo alla collettività. Il suo addio determina la perdita di un uomo che ha contribuito attivamente allo sviluppo del territorio. Rivolgo un abbraccio sincero a tutti i suoi cari”, ha detto il presidente della Provincia Pietro Nocchi.

I funerali martedì 2 marzo alle 10 al santuario della Quercia.

Squarciate le gomme dell'auto di Gigli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.