Covid Viterbo, vaccinazione alle persone fragili al via tra tanti dubbi

Inizierà lunedì 1 marzo la vaccinazione dei pazienti fragili e superfragili nel Lazio e in provincia di Viterbo. Al momento c’è una data ma ai piani alti della cittadella della salute ieri erano ancora in attesa di indicazioni più precise dalla Regione, sia sulle categorie da inoculare (con i vaccini Pfizer e Moderna) sia sulle modalità. Probabilmente una parte dei pazienti sarà chiamata direttamente dalla Asl mentre un’altra potrà prenotarsi autonomamente sul sito regionale prenotavaccino.it, quello a cui hanno avuto accesso finora solo gli ultraottantenni e il personale scolastico.

Ma quali sono i pazienti considerati fragili? La lista è lunga e particolareggiata: si va dai pazienti oncologici ai diabetici, dalle persone affette da malattie respiratorie e polmonari a quelle con patologie cardiovascolari. All’interno di ogni categoria, però, solo alcuni particolari tipi di pazienti hanno caratteristiche di vulnerabilità tali da richiedere la gestione direttamente in carico alla Asl. Per esempio: non tutti i diabetici sono considerati fragili, così come non lo sono tutti gli oncologici, ma solo quelli in trattamento con farmaci immunosoppressivi. Alcuni pazienti particolarmente a rischio sono già stati peraltro vaccinati, sempre con il siero Pfizer, come i trapiantati in dialisi oppure i disabili psichici ospiti di comunità. I pazienti superfragili saranno vaccinati indipendente dall’età proprio in ragione della loro maggiore vulnerabilità rispetto ai soggetti sani fino ai 65 anni. Per questi ultimi lunedì inizieranno invece le immunizzazioni presso i medici di famiglia con il vaccino AstraZeneca, che solo di recente ha avuto il via libera anche per i soggetti sopra ai 55 anni. Si parte con i nati nel 1956, e poi si procederà a ritroso. In questo caso non c’è però bisogno di prenotazione: sono gli stessi medici di base a contattare telefonicamente i propri assistiti, che riceveranno il siero direttamente negli ambulatori.

Per il momento i medici di famiglia hanno a disposizione 80 mila dosi (AstraZeneca, come noto, ha annunciato un dimezzamento delle consegne nel prossimo trimestre), cioè circa 20 dosi per ognuno dei circa 4mila dottori del Lazio. Solo un terzo di questi, va detto, si è detto disponibile a vaccinare in ambulatorio. Nella Tuscia hanno detto no in 70. L’assessore regionale alla sanità D’Amato è convinto però che la percentuale di adesione aumenterà nei prossimi giorni. Con le buone o anche con le cattive: “Siamo in guerra e chi si defila è un disertore. Questa vicenda è inquietante per tre aspetti: chi non fa i vaccini intanto viola il giuramento d’Ippocrate. Poi vaccinare non è un’opzione, è una funzione obbligatoria riconosciuta dall’accordo nazionale col Ministero. Terzo: ho sentito un medico dire ‘sono stanco’. E allora, aggiungo io, lasci il posto. Abbiamo già avviato un procedimento disciplinare”.

