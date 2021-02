Viterbo, Francesco Battistoni sottosegretario. Una voce per la Tuscia dentro il governo

26 febbraio 2021 a

Una vecchia passione, l’agricoltura, per il neo sottosegretario Francesco Battistoni. Che, a neanche dieci anni dalla caduta dell’amministrazione Polverini, torna da protagonista nel settore che all’epoca, dopo averlo gestito come assessore per soli tre mesi, gli venne sottratto per problemi nati dal mancato rispetto delle quote rosa.

Dalla giunta guidata dall’ex segretaria generale dell’Ugl doveva uscire un uomo: toccò a lui. Al suo posto entrò Angela Birindelli: così decise Forza Italia, o meglio: un’area del partito viterbese, che da quel momento sembrò quasi dimenticarsi dell’apporto che l’eletto, sacrificato sull’altare degli equilibri interni, aveva dato alla causa azzurra nella Tuscia in termini di voti e preferenze. Il resto è storia nota: dai rapporti subito complicati con la nuova arrivata alle tensioni sempre più forti con l’allora sindaco di Viterbo, Giulio Marini, fino alla macchina del fango, di cui l’attuale sottosegretario fu fatto oggetto sia nel pubblico che nel privato nell’ambito di una campagna orchestrata tra Roma e Viterbo con protagonista, tra gli altri, l’ex capogruppo del Pdl in Regione, Franco Fiorito.

Oggi di quegli eventi, che grazie alle denunce dell’attuale sottosegretario portarono a scoperchiare una gestione non proprio trasparente dei fondi attribuiti ai gruppi politici alla Pisana, determinando di riflesso le dimissioni di Renata Polverini nel 2012 e il ritorno alle urne nel 2013, s’è persa quasi memoria. Resta, per la cronaca, l’imminente conclusione del processo a Fiorito, incastrato, come si sa, dalle carte false prodotte per screditare l’immagine di Battistoni, reo, ai suoi occhi, di averlo sostituito nella carica di capogruppo del Pdl alla Pisana.

Dal 2012 in poi la strada di Battistoni è stata lastricata di un costante e tenace lavoro volto a riacquistare l’agibilità politica che gli era stata rubata. Nel 2018 l’elezione al Senato, quindi la nomina a coordinatore regionale di Forza Italia nelle Marche e infine la grande opportunità di entrare nel Governo, coronamento di una carriera che l’ha visto all’inizio anche assessore in Provincia e sindaco di Proceno. L’attesa prima della nomina di mercoledì sera è stata snervante: “Ci sono abituato”, aveva detto, non nascondendo tuttavia un certo ottimismo per il verso che avrebbero potuto prendere gli eventi.

A lui sono giunti in queste ore auguri da tutta la provincia: “Ho appreso con grande soddisfazione - dice il sindaco, Giovanni Arena - la nomina a sottosegretario all’agricoltura di Francesco Battistoni. Direi che è una nomina più tecnica che politica, si è sempre occupato di agricoltura ed ambiente nelle sue passate esperienze come assessore provinciale e assessore regionale. Sono convinto che grazie alla sua disponibilità e competenza potrà dare quelle risposte che il mondo agricolo da tempo aspetta”.

