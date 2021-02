Viterbo, ruba auto poi aggredisce pattuglia della polizia. Arrestato a Caprarola

24 febbraio 2021 a

a

a

I carabinieri della Compagnia di Viterbo unitamente a quelli della Compagnia di Ronciglione, hanno arrestato a Caprarola un uomo che pochi giorni fa aveva prima rapinato un auto ad un cittadino di origini straniere, arrestato in flagranza dai carabinieri al termine di un inseguimento, e successivamente, dopo essere stato condannato per direttissima aveva aggredito una pattuglia della Polizia di Stato intervenuta su segnalazione al 113.

"Non c'è stata omissione di soccorso". Il fidanzato di Sestina si difende

Le indagini, svolte dai carabinieri insieme agli agenti della polizia di Stato, hanno portato il Tribunale di Viterbo ad emettere un ordine di arresto in carcere, su richiesta della Procura della Repubblica – che ne aveva riconosciuto la pericolosità - poi eseguito dai carabinieri, per il reati di rapina e resistenza: l’uomo da ieri, 23 febbraio, è ristretto nel carcere di Roma Rebibbia. Insomma per l'uomo è scatta la misura del carcere visto che dalle indagini congiunte di carabinieri e polizia era emersa la sua estrema pericolosità. Come detto prima, infatti, il soggetto non aveva fermato la sua furia nemmeno davanti alle forse dell'ordine.

Furti nelle auto in sosta. In manette dominicano

L'attività di prevenzione dei militari dell'Arma prosegue con attività di monitoraggio delle persone potenzialmente pericolose che abitano nei comuni della Tuscia. proprio grazie a questo tipo di attività a Nepi i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di origini sarde, ma da tempo residente nel Comune, che era ricercato poiché colpito da mandato di arresto europeo. L'uomo, da quello che si è appreso, era ricercato in Germania per rapina, è stato localizzato a Nepi dai carabinieri della stazione in collaborazione con l’ ufficio Sirene, ed immediatamente dichiarato in arresto; dopo essere stato prima condotto in caserma per le formalità previste è stato successivamente condotto nel carcere di Frosinone.

Novantenne rapinata, 5 anni alla ex del nipote

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.