Viterbo, prende reddito di cittadinanza ma è titolare di tre aziende agricole. Denunciato uomo di Capodimonte

I carabinieri della stazione di Capodimonte insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro di Viterbo al termine di una mirata attività investigativa hanno scoperto che un uomo residente nel comune sul lago di Bolsena, già conosciuto alle forze dell'ordine, che pur di aderire al reddito di cittadinanza ometteva di comunicare di essere sottoposto a una misura cautelare in atto, oltre ad evitare di comunicare che era titolare di tre imprese in ambito agricolo, e riuscendo cosi a percepire il reddito. Scoperto è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Capodimonte che hanno comunicato all’Inps la denuncia per fare revocare il beneficio avuto in modo fraudolento.

Nel capoluogo i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo hanno sorpreso un pregiudicato del luogo lontano dalla sua abitazione a passeggio, e sapendo dovesse trovarsi agli arresti domiciliari, subito lo hanno bloccato e dichiarato in arresto per evasione, quindi lo hanno ricondotto nella sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.

