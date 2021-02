Viterbo, furti seriali nelle auto in sosta. Dominicano arrestato a Tuscania

22 febbraio 2021 a

a

a

I carabinieri della stazione di Tuscania al termine hanno arrestato in flagranza un ladro di origini dominicane, sorpreso a rubare all’ interno di un'auto dopo che già aveva rubato su altre tre auto in sosta. Il presunto ladro aveva aperto già 4 auto in sosta asportando oggetti di valore, ed è stato fermato dai carabinieri , che dopo averlo dichiarato in arresto hanno anche perquisito la sua dimora trovando altra refurtiva. L'uomo è stato quindi arrestato a la refurtiva restituita ai legittimi proprietari.

Operazione contro lo spaccio a Bomarzo. I carabinieri del nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo, durante un servizio perlustrativo hanno sorpreso un uomo, rappresentante, mentre cedeva una dose di eroina di 3 grammi ad un giovane, ed immediatamente sono intervenuti per bloccare l’azione di spaccio; bloccato l’ uomo, i carabinieri lo hanno subito dichiarato in arresto e si sono recati presso la sua dimora per effettuare una perquisizione al termine della quale hanno trovato altri 30 grammi di eroina divisa in ovuli e pronta per essere spacciata; lo spacciatore , dichiarato in arresto è quindi stato posto in regime di arrestato domiciliare presso la sua abitazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.