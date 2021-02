Viterbo, morto l'artista Francesco Lupo. Viveva da anni a Faleri

21 febbraio 2021 a

Il mondo dell’arte, e in particolare quello viterbese, da alcuni giorni è un po’ più povero. E’ morto infatti nella notte tra il 15 e il 16 febbraio il maestro Francesco Lupo. Originario di Grottaglie, in provincia di Taranto, da anni risiedeva a Faleri, frazione di Fabrica di Roma. Insieme a Luigi Francini e ad Alfredo Anzellini , Francesco Lupo aveva fatto parte del gruppo di via della Lupa, a Tuscania. Tra le sue mostre più recenti, una in particolare era stata allestita all'interno dell'abbazia cistercense di Santa Maria in Falleri.

“La gravità di questa perdita è resa ancora più dolorosa per il fatto che questo grande artista non ha ricevuto in vita neanche la metà del riconoscimento che avrebbe meritato”, afferma Valerio Rossoni, che negli anni aveva sostenuto Lupo affinché gli fossero tributati appunto i giusti onori. “Non perché non ne abbia ricevuto alcuno – continua Rossoni -. Anzi, una moltitudine di artisti ed eminenti studiosi e critici d’arte hanno scritto su di lui. Tra questi possiamo citare Sergio Barletta, Aurelio Rizzacasa, Franca Calzavacca, Fabio Galadini, Oronzo Lacava, Luisa Pontremoli, Arnaldo Romano Brizzi, Nori Zandomenego, Luigi Meneghelli, Anton Giulio Niccoli, Alessandro Mozambani, Maurizio Aschelter, Gaetano Pampallona, Angela Vettese, i quali hanno descritto Francesco Lupo come un artista vero e di indiscutibile spessore”.

A giudizio di Rossoni, Lupo è “da considerare nella ristretta schiera dei grandi maestri contemporanei della pittura italiana, per il suo stile straordinario, assolutamente autentico, innovativo, che lo ha visto nascere come post-espressionista e poi, nel corso dello sviluppo del proprio linguaggio, attraversare territori prossimi alla PopArt, ma anche al concettualismo, all’informale e persino al Dadaismo, in un ‘coacervo’ assolutamente volontario e sempre perfettamente coerente con la sua visione della vita e dell’arte”.

“Una grave perdita - continua Valerio Rossoni - che lascia tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo ed apprezzarlo profondamente sia come uomo che come artista. Forse l’unica colpa che possiamo attribuirgli è che probabilmente non ha saputo essere ‘il miglior mercante di se stesso’”.

“Parlando delle istituzioni culturali locali, più di una volta mi rappresentò la sua sofferenza verso il disinteresse nei suoi confronti – conclude Valerio Rossoni – e vedeva il suo doversi presentare e promuovere la propria opera quasi come una sorta di richiesta d’elemosina a chi invece avrebbe dovuto andarlo a cercare semplicemente per rispetto della propria funzione istituzionale. Ciao Francè”.

