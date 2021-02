Viterbo, vaccino Covid. Scendono in campo i medici di famiglia

20 febbraio 2021 a

Vaccinazioni: scendono in campo i medici di famiglia. Dal 1° marzo nel Lazio e a Viterbo, come annunciato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i cittadini fino ai 65 anni di età potranno ricevere l'immunizzazione al Covid recandosi nelle Ucp, le unità di cure primarie, o presso gli ambulatori dei medici di medicina generale. Una piccola rivoluzione che dovrebbe accelerare - almeno si spera – i tempi delle vaccinazioni in quella che è ormai una vera e propria corsa contro il propagarsi delle varianti, a cominciare da quella inglese. A rendere possibile l'arruolamento dei medici di base nella campagna di vaccinazione antiCovid è stato il via libera dell'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, al siero Astrazeneca, che, come noto, non necessita della catena del freddo al contrario del vaccino Pfizer, che funziona con molecole Rna e che in questa fase iniziale è stato finora inoculato solo agli ultraottantenni, oltre che al personale sanitario.

Si parte dunque il 1° marzo: i primi a poter prenotare la vaccinazione presso i propri medici di famiglia saranno i cittadini nati nell'anno 1956 (65enni). Seguiranno i 64enni, i 63enni e via scendendo con l'età. “Potranno vaccinarsi dai medici di medicina generale i cittadini in buona salute o privi di patologie importanti – spiegano dalla Asl di Viterbo – mentre gli appartenenti a categorie fragili verranno presi in carico direttamente da noi”.

Resta scoperta al momento ancora la fascia tra i 65 e gli 80 anni, per la quale si attende ancora il via libera dell'Aifa all'utilizzo di Astrazeneca, ma pare sia solo questione di giorni. Intanto le vaccinazioni con il siero prodotto dall'azienda farmaceutica anglo-svedese nella Tuscia vanno avanti a tappe forzate: questa settimana si è conclusa l'immunizzazione di 250 componenti delle forze dell'ordine nei tre punti di somministrazione attivati dalla Asl a Viterbo (Groticella), Civita Castellana (sala Mice del centro commerciale Marcantoni) e Tarquinia (centro diurno anziani di via delle Torri). Da domani inizieranno le vaccinazioni degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado: maestri e prof possono prenotarsi sul sito prenotavaccino della Regione Lazio già da giovedì scorso. L'adesione registrata finora è abbastanza massiccia. Al momento possono vaccinarsi solo i docenti under 55 ma, come detto, il semaforo verde anche per la fascia dai 55 ai 65 è atteso a breve. La Asl intanto smentisce alcune notizie circolate nei giorni scorsi relative a effetti collaterali più pesanti rispetto a quelli del vaccino Pfizer che si sarebbero manifestati in alcune persone immunizzate con il siero Astrazeneca: “Non abbiamo alcuna segnalazione di questo tipo”, fanno sapere dalla cittadella della salute.

