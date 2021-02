Covid Lazio, la regione resta in zona gialla. L'appello: "Non abbassare la guardia"

19 febbraio 2021 a

Il Lazio resta zona gialla. “Per la nostra Regione è sicuramente una buona notizia - commenta il presidente della Regione Zingaretti - Voglio ringraziare i cittadini perché questo risultato è frutto in primo luogo dei loro sacrifici e del rispetto delle regole. Poi un necessario ringraziamento va agli operatori della sanità regionale che ogni giorno lavorano con impegno e passione per combattere la diffusione del virus. Non dobbiamo dimenticare, però, che il Covid continua a circolare e che dunque l’attenzione deve restare sempre alta”.

“L’appello che rivolgo ancora una volta è quello di evitare assembramenti - prosegue Zingaretti - indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. Dobbiamo rispettare le regole con senso di responsabilità e attenzione, la prevenzione è il primo modo che abbiamo per difenderci in ogni momento della giornata e in ogni luogo, a casa, in ufficio o al bar. La campagna vaccinale nella nostra regione prosegue in modo spedito con oltre 300.000 persone vaccinate. Quando avremo a disposizione un numero maggiori di dosi saremo pronti a triplicare il numero delle vaccinazioni effettuate. Un dato incoraggiante, perché il vaccino è uno strumento fondamentale per combattere la pandemia”.

Oggi 19 settembre su oltre 12 mila tamponi (più 326 rispetto a giovedì) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, nella regione si sono registrati 990 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 35 rispetto a giovedì), con 515 contagi a Roma. Inoltre, si sono registrati 38 decessi (meno 3 rispetto a giovedì) e più 982 guariti. È quanto emerso dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

