Viterbo, bollette acqua. Il presidente della Talete insiste per i rincari

In apertura di seduta del consiglio comunale, Luisa Ciambella (Pd), ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere al sindaco spiegazioni sul mancato inserimento, all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci di Talete, della richiesta di due diligence votata dall’assise. Arena ha iniziato la replica ma è stato interrotto da Ciambella che ha mostrato una lettera, a firma del presidente dimissionario del cda di Talete, Andrea Bossola, lettera datata 17 febbraio, in cui si rivolge ad Arera, ai sindaci e al presidente Zingaretti. Bossola parte dalle dimissioni del cda: “Non volontarie - evidenzia - ma in ossequio alla richiesta in tal senso avanzata da taluni sindaci”. E poi prosegue: “Richiesta formulata non per ragioni relative alla corretta gestione aziendale ma per discrezionali valutazioni di opportunità connesse a mutate esigenze di politica del territorio”. Si arriva poi al nodo centrale: le tariffe.

“Le dimissioni - scrive Bossola - non possono costituire un ostacolo alla celere approvazione della proposta tariffaria. Proprio perché la gestione aziendale svolta dal cda dimissionario non è stata oggetto di alcuna critica, così come nessuna critica o rilievo di merito è stato sollevato avverso la linea strategica di rilancio, non sussiste alcuna motivazione per cui la citata proposta non possa essere approvata dalla conferenza dei sindaci”.

In parole povere, Bossola non ha mai ricevuto critiche circa le sue azioni a capo del cda, per cui la proposta, sostiene nella lettera, non ha motivo di essere vanificata. Bossola ricorda inoltre che per 45 giorni dalle dimissioni il cda continua e continuerà a lavorare “in modo compiuto, sollecitando l’approvazione tariffaria, approvata dal cda di Talete, in pienezza de poteri, ben quattro mesi prima delle dimissioni, sulla base di un percorso condiviso. Ne consegue - conclude il presidente del cda- che la linea d’azione non potrà essere stravolta o modificata da quello che sarà il nuovo organo amministrativo di Talete, per il semplice motivo che è il risultato e l’espressione della volontà corale di tutti i soggetti istituzionali competenti”. Bossola conclude: “Tanto si doveva nell’interesse di Talete e a salvaguardia dell’erogazione del servizio idrico che necessita di una gestione in pieno equilibrio economico-finanziario, ottenibile solo attraverso un congruo e tempestivo adeguamento della connessa tariffa”.

