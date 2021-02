Viterbo, maschere e giocattoli fuori legge. Maxi sequestro della Finanza

18 febbraio 2021 a

Nel periodo di Carnevale e San Valentino, le Fiamme Gialle viterbesi hanno opportunamente intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali, al fine di verificare la sicurezza e conformità dei prodotti destinati al mercato e ai consumatori per contrastarne gli eventuali rischi correlati nonché il rispetto delle relative leggi comunitarie e nazionali, con lo scopo di tutelare la comunità del capoluogo e provincia.

L’attività operativa posta in essere da militari della Sezione Operativa Pronto Impiego della Compagnia di Viterbo ha consentito di effettuare diversi interventi, che hanno portato al rinvenimento di circa 23500 prodotti di vario genere (in particolare, maschere, parrucche e costumi di carnevale destinati a persone di età inferiore ai 14 anni) riconducibili alla categoria “giocattoli” non conformi alla prevista normativa in materia di sicurezza prodotti e codice del consumo.

La merce è stata sottoposta a sequestro, in quanto risultata essere priva di marcatura CE o recante marcatura non conforme al regolamento (CE) priva delle avvertenze o delle indicazioni minime previste da Codice del Consumo . I titolari sono stati multati. Degna di nota è stata anche l’azione di contrasto posta in essere dalla Compagnia di Civita Castellana, che ha effettuato sequestri per complessivi 45.120 prodotti costituiti, oltre a quanto sopra riferito, anche da mascherine, bicchieri e contenitori per alimenti destinati al consumo umano, privi delle informazioni minime richieste dal codice del consumo.

L’intervento della Guardia di Finanza, si pone, in questo senso, in stretta connessione anche con il concetto di “polizia a forte vocazione sociale” , in quanto tutela in modo diretto e immediato, il cittadino nei suoi più importanti diritti e garantisce l’esercizio della libera concorrenza inserendosi nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione delle condotte commerciali ingannevoli riguardanti, in particolare, la conformità dei prodotti immessi sul mercato alle normative dell’Unione europea e nazionale e agli standard di sicurezza previsti per i singoli articoli merceologici, a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, in particolar modo dei bambini nonché del libero mercato.

