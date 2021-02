Viterbo, ladro d'auto in manette dopo un inseguimento

17 febbraio 2021 a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo hanno arrestato un ladro nel capoluogo, bloccato dopo un inseguimento svolto unitamente ad altre pattuglie giunte di rinforzo.

Il nucleo operativo infatti hanno tentato dio bloccare un uomo che aveva poco prima a Carbognano rubato un auto, ma alla viste dei carabinieri si è dato alla fuga dentro Viterbo ed è iniziato quindi l’inseguimento coordinato dalla centrale operativa della Compagnia che ha veicolato in zona anche le pattuglie di rinforzo, finché il ladro non è stato bloccato in via Ascenzi, quindi subito dichiarato in arresto, l'auto recuperata ed il soggetto ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Viterbo.

I carabinieri della Stazione di Capodimonte durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo, hanno notato provenire dal un noto campeggio sul lungo lago del paese una nube di fumo molto densa, e si sono quindi recati sul posto per una verifica; giunti all’interno del campeggio hanno trovato due soggetti , pregiudicati, intenti a dare fuoco per smaltirli, a cumuli di rifiuti provenienti da rottami di roulotte e quindi speciali e pericolosi, tra cui resine plastiche gomme vetro e lamiere; immediatamente i Carabinieri della Stazione hanno provveduto a mettere in sicurezza la combustione, bloccare lo smaltimento, identificare e denunciare i due soggetti per illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi anche tramite combustione.

