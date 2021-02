Governo, Francesco Battistoni (Forza Italia) in corsa per un posto da sottosegretario

17 febbraio 2021 a

Il senatore di Forza Italia Francesco Battistoni in corsa per un posto da sottosegretario o addirittura da vice ministro. Con ogni probabilità all’agricoltura. L’indiscrezione a Roma circola sempre con più insistenza, ma, per avere conferme, bisognerà attendere almeno fino a venerdì, quando la lista dei nominativi prescelti dal nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà, con ogni probabilità, sottoposta all’attenzione del presidente della Repubblica.

Al momento non c’è quindi ancora nulla di definito, anche perché si tratta di una partita che, come sempre accade, resterà aperta fino all’ultimo momento. Certo è che di possibilità Battistoni sembra averne, sia perché politicamente vicinissimo ad Antonio Tajani, che proprio due giorni fa è stato nominato da Silvio Berlusconi coordinatore nazionale del partito, sia per il suo curriculum amministrativo, laddove è stato, in particolare, già assessore regionale all’agricoltura per un breve periodo durante l’amministrazione Polverini.

Attualmente, oltre ad essere il senatore di riferimento della provincia di Viterbo, è commissario regionale di FI nelle Marche. Sempre in casa Forza Italia circolano in queste ore anche i nomi del deputato Andrea Mandelli, fedelissimo di Berlusconi (era una presenza fissa agli incontri a Villa Gernetto con il mondo dell’imprenditoria e delle libere professioni) e presidente dell’Ordine nazionale dei farmacisti, per un incarico al ministero della salute; e del deputato Francesco Paolo Sisto come sottosegretario alla giustizia (attualmente è responsabile giustizia e affari costituzionali di Forza Italia).

Ma, come detto, la partita è molto complessa. Tale anche per la posizione di Italia Viva, che, relegata a un ruolo marginale nella squadra dei ministri, si aspetta almeno 2 o 3 posti nel sottogoverno. E nei desiderata ci sarebbero, oltre ai ministeri economici (con Marattin in primis), anche le politiche agricole, a cui aspira il siciliano Francesco Scoma. Altre indiscrezioni in queste ore riguardano il ministero dello sport, dove, sempre per un posto da sottosegretario, sarebbero in lizza tre deputati: Cosimo Sibilia, presidente della Lega dilettanti; lo schermidore olimpico Marco Marin; e il presidente della Fin, Paolo Barelli.

