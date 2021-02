Viterbo, spaccio. Artigiano nascondeva mezzo etto di droghe, arrestato

15 febbraio 2021 a

Tra quella che nascondeva in auto e quella che aveva occultato in casa i carabinieri hanno sequestrato circa mezzo etto di droghe varie. A finire in manette è un artigiano viterbese, insospettabile che è incappato in un controllo dei carabinieri.

L'auto dell'uomo è stata fermata dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Viterbo per uno dei normali controlli che l'Arma aveva predisposto per il fine settimana. La vettura condotta dall'artigiano stava percorrendo la Sammartinese e i militari gli hanno impartito l'alt. Una normale verifica: patente, libretto, assicurazione. Ma l'atteggiamento dell'uomo al volante ha insospettito i carabinieri. Era stranamente nervoso. Come se volesse allontanarsi in fretta. Allora i militari lo hanno fatto scendere ed hanno iniziato a perquisire l'abitacolo. All'interno i carabinieri hanno trovato circa 20 grammi di una polvere bianca, che poi è risultata essere cocaina e 2 grammi di marijuana.

L'uomo è stato dunque accompagnato in caserma poi, come di routine in questi casi, i carabinieri hanno deciso di "visitare" anche la sua abitazione. Dalla perquisizione nell'appartamento sono spuntati fuori altri 28 grammi di hashish oltre a materiale che gli investigatori considerano idoneo per confezionare le dosi. Tutto è stato sequestrato ed entrerà nel fascicolo di indagine. Per quanto riguarda l'artigiano per lui sono scattati gli arresti domiciliari. E' stato accompagnato dunque nella sua abitazione dove dovrà restare in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. L'informativa dei carabinieri è stata inviata in Procura. Proseguono le indagini per capire quale era il canale di approvvigionamento del giovane e a quale mercato era destinata la droga che è stata sequestrata dai carabinieri nella sua auto e all'interno dell'abitazione. Anche in questo periodo di semi lockdown continuano i controlli dei carabinieri e delle forze dell'ordine nel fine settimana per stroncare sul nascere eventuali nuovi canali di spaccio in città e in provincia.

