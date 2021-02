Viterbo, muro sul fiume Fiora a Montalto di Castro. Il Comune presenta le modifiche

15 febbraio 2021 a

L'amministrazione comunale di Montalto di Castro ha inviato alla Regione la sua proposta di modifica del progetto per il muro sul Fiora. La relazione del Comune sostiene la necessità di una modifica del tratto più alto del muro di arginatura del fiume, “obiettivo primario la sicurezza di Montalto Marina”. “Nel predisporre la relazione - si spiega dal Comune - si è voluto anche condividere le proposte giunte dai cittadini coinvolti nella discussione, le quali però risultano tardive ed incompatibili con le risorse attualmente disponibili, ma soprattutto insufficienti a scongiurare in modo definitivo la possibilità di nuovi eventi di piena in prossimità dell’abitato di Montalto Marina”.

Le osservazioni del comitato appositamente costituito, denominato “No al muro”, insomma, non sono state accolte dal Comune, che ne spiega così le ragioni: “La soluzione che è stata presentata all'amministrazione, considera una tipologia di interventi fondamentalmente diversi dalla progettazione in corso di realizzazione, pertanto l’ipotesi di una riapertura della conferenza di servizi, richiesta dai presentatori, potrebbe concretizzarsi soltanto a seguito dello sviluppo di un nuovo studio di fattibilità”. Inoltre “le procedure preliminari di indagine, progettazione di massima ed autorizzazione, richiederebbero tempi incompatibili con i lavori in atto, con l’unico probabile risultato di causare un ulteriore e prolungato stop della messa in sicurezza della Marina”. L’amministrazione “ha manifestato, comunque chiara apertura nei confronti delle proposte ricevute, in quanto le diverse tipologie di opere non risultano in contrasto bensì complementari tra loro”.

Dal comitato si ribatte: “Non siamo affatto tardivi noi bensì la Regione, l’Autorità di Bacino del Fiora, oggi Autorità dell’Appennino Centrale, e perché no anche il Comune. Dal 1987, alluvione di riferimento, tralasciando quelle anteriori, sono trascorsi circa 33 anni, nel frattempo si sono susseguite altre inondazioni della Marina, compresa quella imponente del 2012. Solo nel 2020 la Regione ha appaltato i lavori, previa Conferenza di Servizi, dove tutti gli Enti preposti alla tutela e salvaguardia del territorio hanno approvato il progetto, compreso il Comune. Facciamo presente che l’obbligo di redigere Piani e Progetti di messa in sicurezza dei territori fluviali da eventuali esondazioni esiste dal 2010 quando è stata recepita la direttiva europea 2007/60/CE. Infine se il Comune avesse chiesto la Valutazione d’impatto ambientale in sede di Conferenza di servizi, i cittadini sarebbero venuti a conoscenza del progetto, in quanto la procedura prevede l’informazione non tecnica nei confronti della popolazione interessata, ma ovviamente la Regione, arbitro di se stessa, ha escluso questa evenienza. Nell’ambito dell’incontro del 26 gennaio non abbiamo proposto soluzioni tecniche che aggraverebbero i costi delle opere, ma solamente una diversa categoria di spesa: bacini di laminazione contro muri in cemento armato alti 3 metri dal piano di campagna e 4,5 dal livello del fiume; utilizzo delle dighe sul Fiora e sul Timone contro terrapieni alti 4 metri nel bel mezzo della pianura fluviale della Marina; il dragaggio del tratto terminale del fiume contro la costruzione di una idrovora nel bel mezzo del centro storico della Marina; ristrutturazione e ampliamento dei bracci a mare contro il divieto di ormeggio sulle banchine del fiume distruggendo le attività nautiche; dichiarare insufficienti le nostre proposte, al fine di mettere in sicurezza la Marina, presuppone un confronto tecnico economico tra le parti che non c’è stato. (...) Non abbiamo chiesto di interrompere i lavori in atto, né tanto meno di congelare il contratto di appalto tra Regione e Impresa. Al contrario abbiamo proposto di procedere con i lavori, ma cambiandone il cronoprogramma, ad esempio realizzando prima la banchina, per consentire nei tempi necessari, la verifica di un nuovo studio sui modelli idrologici e idrodinamici, che potessero verificare la fattibilità dei bacini di laminazione a monte della foce, al fine di poter escludere o limitare al minimo la realizzazione dell’arginatura a valle. Si tratterebbe quindi di una semplice variante in corso d’opera che non implicherebbe nessuno stop ai lavori né tanto meno rischiare una richiesta di danni. Ovviamente per fare ciò è necessario crederci e volerlo. I tempi necessari alla rimodulazione del progetto rientrerebbero nei tempi di esecuzione dell’attuale progetto, per cui non ci sarebbe alcuna perdita di tempo o aumento del rischio inondazione, visto che sarebbero gli stessi tempi. Non crediamo che a settembre i lavori siano conclusi per cui il rischio alluvione persiste per tutto il 2021-22”.

