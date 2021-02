Viterbo, matrimonio saltato per Covid. Coppia ci riprova quest'anno

Daniela Venanzi 14 febbraio 2021 a

Ci scherzano sopra Isabella e Marco, promessi sposi nel luglio 2020, e ci riprovano con tenacia per la seconda volta il prossimo agosto, a oltre un anno di distanza. A fare lo sgambetto alla futura famiglia però, non è stato il Don Abbondio di turno, o una suocera contraria all’unione, ma il Covid 19, che nella categoria matrimoni ha fatto registrare nella città e nei vari Comuni, un crollo senza precedenti, pari a circa il novanta per cento delle prenotazioni. Una stagione completamente andata per gli addetti ai lavori, ma uno stress amplificato all’ennesima potenza per le decine di coppie di tutta la provincia di Viterbo. I mancati coniugi hanno visto infatti svanire in un solo colpo i progetti di vita a due, resi solenni da un sacerdote o da un pubblico ufficiale. “Non è stato facile vivere quei momenti – spiega Isabella, trentanove anni, di Bolsena e all’epoca dell’inizio dei preparativi perfino in stato interessante –. Tutto, nella fase organizzativa, dovrebbe essere motivo di felicità. E invece eravamo in uno stato d’ansia continua”.

Entrando nel dettaglio?

“Chi si è sposato lo sa – aggiunge il futuro marito Marco - si parte con la scelta della chiesa e della struttura per il ricevimento, anche più di un anno prima. Così è stato per noi. Abbiamo definito ogni particolare e perfino deciso il pacchetto per l’allestimento interno del ricevimento, le decorazioni floreali per la chiesa, il fotografo, l’abito”.

Come funziona, di solito c’è una caparra da versare, giusto?

“Certo – continua Isabella – a tutti è stato dato un anticipo, così come previsto da singoli contratti con i vari operatori. Poi sono cominciate ad arrivare le notizie del virus. I primi tempi pensavamo ad un evento circoscritto e di poco conto. All’inizio infatti, si diceva che sarebbe bastato poco per tornare alla normalità, ma poi, dopo una serie di dichiarazioni contraddittorie, la chiusura totale ci ha tolto ogni speranza”.

Quindi la procedura quale è stata, come avete fatto a pianificare un altro giorno?

“Anche in questa fase eravamo preoccupati – spiega Marco –. E’stato complicato mettere d’accordo tutti gli operatori che avevamo scelto per un’altra data sulla quale convergere, considerando tra l’altro che alcune erano già occupate dalle nuove richieste. Un accavallamento e una confusione di non agevole gestione. Abbiamo sudato freddo, ma li abbiamo chiamati uno ad uno e ci siamo riusciti. Per la scelta ci siamo indirizzati su agosto, proprio perché ci è sembrato il periodo in cui il virus è riuscito a circolare meno la scorsa estate. Nel frattempo è nata la nostra bambina e questo ha compensato l’annullamento delle nozze”.

E oggi?

“Niente scherzi – dicono all’unisono i due futuri coniugi –. Io personalmente – continua risoluta Isabella – parlando con la responsabile degli eventi della nostra bella location di Viterbo sulla Teverina, ho detto che non sono più disposta a rimandare. Ci siamo fatte una risata insieme per sdrammatizzare, e confidiamo con ottimismo nel vaccino”.

