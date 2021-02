Viterbo, i fiori bio belli da vedere e da mangiare. L'impresa di Annabella Torelli sul Monte Cimino

14 febbraio 2021 a

Viterbese anche se la sua materia prima viene coltivata all’ombra del Monte Cimino. Un concetto è alla radice del tutto: i fiori come mezzo di un messaggio estetico ed etico. Due i progetti elaborati e realizzati: “Save your mood: Choose to reuse” e”'LoTuS fLoS becool begreen beglam”. Entrambi si muovono su un’unica finalità: il rispetto e la tutela dell’ambiente; e hanno portato Annabella Torelli ad associare la sua formazione e la sua passione in una forma di arte povera dove i fiori raccontano cose che vanno oltre la bellezza, anche se la loro bellezza ha indiscutibilmente molto da dire. Nella Tuscia cerca di rappresentare l’avamposto di un pensiero che sta sempre più emergendo a livello globale, promuovendo una riscoperta dei fiori selvatici e del foragging. “Mi definisco un’ecofiorista – afferma l’artista -. Nel giardino di Soriano nel Cimino coltivo fiori bio ‘belli da vedere e buoni da mangiare’ ed erbacee perenni e annuali, sia ibride che selvatiche: piante spontanee del nostro territorio. Coltivo sia fiori da taglio che edibili. Da quello che serve per fare un omaggio a un’amica a ciò che può dare maggiore valore in bellezza e proprietà nutritive ai piatti che cuciniamo”.

Un nome quello di Annabella Torelli che si sta facendo largo tra gli esperti di flower design e planting design nazionali, tanto che nel 2020 ha ricevuto l’invito a partecipare al prestigioso Festival del Verde e del Paesaggio - che si tiene a Roma, a metà di maggio, sul giardino pensile dell’Auditorium Parco della Musica disegnato da Renzo Piano -. Il motivo per cui è stata cercata sta proprio nella sua particolarità di coltivare e utilizzare anche fiori selvatici. Da diversi anni è attivista dell’associazione Slow Flowers Italy con cui ha partecipato a numerosi eventi. Un’esperienza quella di Annabella che passa per la partecipazione, diversi anni fa, alla Condotta Slow Food di Viterbo. La formazione prende le mosse da un lavoro di anni come fiorista tradizionale. Poi la svolta sul finire della prima decade del nuovo millennio e nel 2014 fonda “Save Your Mood: Choose To Reuse”. Un’azione artistica che ha come forma l’installazione che si combina con l’interazione nella società.

Quindi lascia casse di legno divise in comparti specifici per la raccolta differenziata degli scarti nei locali della movida. Alla fine della raccolta abbellisce con i fiori il tutto. Il messaggio che vuole diffondere con questa forma di arte povera e concettuale è “butta il tuo scarto nel posto giusto e la Natura ti ripaga in bellezza”. Ma è andata oltre e le sue azioni vogliono sottolineare un messaggio di grande consapevolezza: l’mportanza della tutela e cura dei paesaggi autentici. In questa prospettiva ha indirizzato le sue fatiche in quello che lei stessa chiama “il terzo paradiso”, rifacendosi a una ricerca artistica del maestro Michelangelo Pistoletto. L'obiettivo che si è data è creare sul suo terreno l’integrazione tra uno spazio rurale e naturale, cioè un residuo che occupa un rilievo accidentato e un giardino artificiale. Nasce così un paesaggio della diversità coltivato e curato alle pendici dei Monti Cimini dove c’è posto davvero per tutte le piante.

