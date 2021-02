Motociclismo, morto Aldeo Presciutti. L'ex pilota di Monterosi stroncato da un infarto

13 febbraio 2021 a

È morto a causa di un infarto, giovedì 11 febbraio, a soli 60 anni, il campione di Superbike 500 Aldeo Presciutti, da circa 25 anni costretto su una sedia a rotelle, a causa di un incidente stradale accaduto a Misano Adriatico, incidente che lo vide coinvolto suo malgrado, in auto, mentre dormiva. Guidava una sua amica. Il giorno dopo doveva disputare una gara.

Fu campione mondiale Superbike 500 dal 1989 al 1995 e nel 1993 gareggiò per il Wind Land Moto Cgp Team SE.TE.GES.CO. Tra i suoi rivali, Pirovano, Roche, Martens, Fogarty. Nel 1990 arrivò quinto nella Classe Open e Marco Tardozzi gli ha voluto rendere onore in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. "Un ragazzo simpatico e gioviale", ha detto di lui. Aldeo portava il nome del nonno paterno, per anni a Mogadiscio insieme alla nonna Martina, dove aveva fondato una ditta di pompe sommerse. A lui, in quella terra, l'artista ronciglionese Shangai, dedicò un monumento. Nel nome Aldeo un orgoglio di famiglia. Monterosi in toto lo piange per le sue gesta di atleta e per l'uomo che era.

Per molti anni è stato uno dei piloti del team Ducati Red Devils. I migliori risultati lo sfortunato pilota laziale li ottenne però nel campionato italiano di Superbike categoria Open con la Kawasaki 750cc dove nel 1990 si classificò quinto alle spalle di Frankie Chili, Papa, Monti e del campione del mondo SBK in carica Fred Merkel e nel 1991 chiuse sul podio in terza posizione dietro a Papa e Pirovano. Nel 1993 fece anche un'apparizione nella classe regina del Motomondiale, l'allora 500cc, nel GP d'Italia che si svolse a Misano e fu vinto dall'italiano Luca Cadalora, terminando però la sua prova con una caduta dopo appena undici giri. Un campione che è rimasto nei cuori degli appassionati di moto.

