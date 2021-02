Viterbo, crisi in Comune. L'assessore Ubertini (Lega): "Dobbiamo muoverci, non stiamo mantenendo le promesse”

Daniela Venanzi 13 febbraio 2021 a

Viterbo, l’effetto Giulio Marini è stato come Pierino la peste tra i banchi di scuola. I mal di pancia della maggioranza si sono trasformati in coliche, e l’opposizione ne ha colto subito la palla al balzo per dire che l’amministrazione Arena è arrivata al capolinea. E’ stata in particolare la richiesta agli assessori, svogliati o incompetenti di levare le tende, a giungere come una mannaia sulla quiete che il primo cittadino era riuscito a ristabilire.

L’assessore della Lega Claudio Ubertini non è disposto però a passare sotto silenzio le battute del consigliere di Forza Italia: “Trovo che in questa fase complicata della vita della gente, certi teatrini siano inopportuni. Non mi sento tirato in ballo – continua l’assessore – perché da parte mia l’energia e il lavoro sono considerevoli, però mi spiace che si spari nel mucchio, generalizzando comportamenti che non sono certo attribuibili a tutta la giunta”.

Ma con chi ce l’ha secondo lei Marini?

“Non so con chi ce l’abbia, ma o si fanno i nomi, oppure così non ha senso. A parte questo, sono del parere che una persona come lui, esperto politico e anche amico, aveva il dovere di discutere di questo in camera caritatis, con tutta la giunta, a viso aperto e non a mezzo stampa, facendo di tutta l’erba un fascio. Come dice il detto, i panni sporchi è il caso di lavarli in famiglia. Così proprio no”.

E per quanto riguarda lei?

“Guardi, il mio è un settore delicato e l’assenza di un caposettore ha sicuramente pesato. Colgo però l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori e gli uffici che stanno dando il massimo. E personalmente ritengo di assumermi anche responsabilità al di fuori di quelle che mi competono”.

Allora diciamo che non ce l’ha con lei Giulio Marini. Ipotesi? Perché qualcosa che non funziona c’è, visto che è stato lo stesso sindaco a sottolineare l’insoddisfazione.

“Sicuramente ci lamentavamo tutti della giunta Michelini e non siamo stati capaci ad oggi di fare i grandi cambiamenti promessi. Per fortuna abbiamo tempo, e forse siamo ancora in grado, rimboccandoci le maniche, di recuperare quello perduto”.

