Viterbo, fotovoltaico: in 13 anni presentati 294 progetti

13 febbraio 2021 a

a

a

Dal 2008 ad oggi solo nella Tuscia sono stati presentati 294 progetti di fotovoltaico. Gran parte realizzati, altri autorizzati e altri ancora in attesa di valutazione. Sommando i megawatt di potenza di ognuno si arriva a circa 3,7 gigawatt di energia, pari a quanto producono insieme le centrali termoelettriche di Monfalcone, Civitavecchia, Bastardo, Sulcis e Fiume Santo. A lanciare il grido d’allarme è AssoTuscania, che ha calcolato i numeri delle energie rinnovabili nella provincia chiedendo allo stesso tempo di porre un freno a questo fenomeno. “Il Comune di Tuscania, unico della Tuscia, ha approvato nel 2018 la delibera che delimita le aree in cui è possibile realizzare impianti di energia rinnovabili, senza però aver posto un tetto massimo di utilizzo del suolo. Un primo passo lo ha fatto, ma è urgente compiere il secondo”, commentano da AssoTuscania.

Geotermia, oltre 80 domande di perforazione vicino al lago di Bolsena

“Mercoledì scorso il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha incontrato tre associazioni ambientaliste - Wwf, Greenpeace e Legambiente -, e altre associazioni nazionali come Italia Nostra, Amici della Terra e Lipu che hanno fornito contributi importanti per un confronto che la dice lunga sulla centralità del tema ambientale, sul quale l’Europa punta il 37% dei fondi Next generation a contrasto della crisi climatica, per progettare e definire azioni sostenibili necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati nel Green deal: uso saggio di risorse e territorio e contrasto al riscaldamento globale”. Per questo aspetto le energie rinnovabili sono imprescindibili se si vuole arrivare alla chiusura di centrali come quella a carbone di Civitavecchia. “Ma un altro obiettivo altrettanto prioritario è quello della tutela delle risorse primarie, come acqua e terra, delle biodiversità e di una sana alimentazione”. “Questi due obiettivi non dovrebbero entrare in conflitto, come invece avviene, in particolare nell’area dei comuni di Montalto, Tarquinia e Tuscania. In questi centri e in altri limitrofi - riporta ancora AssoTuscania - si stanno concentrando impianti fotovoltaici ed eolici ma anche richieste per centinaia di prospezioni per siti geotermici. Senza dimenticare la minaccia rappresentata dal Deposito unico di scorie nucleari e di un inceneritore di ‘ecoballe’ da 560 milla tonnellate a Tarquinia”.

Fotovoltaico, altri 20 progetti in ballo. Ma ora la strada è in salita

“Questo non è affatto Green deal, ma la devastazione scientifica di un territorio agricolo di alto pregio, con presenza di marchi Doc, Dop e Igp. La Coldiretti ha già preso posizione, con forza, contro la sottrazione di terreno agricolo, così come il Ministero per i Beni culturali e la Soprintendenza hanno agito contro il mega impianto fotovoltaico a terra da 250 ettari a Pian di Vico - Tuscania. Azioni che contiamo avranno successo anche contro un impianto più esteso a Tarquinia”. “I Gruppi archeologici locali intendono mappare le presenze archeologiche in queste aree per evidenziarle e porle sotto tutela - prosegue AssoTuscania - e intanto due giorni fa il Consiglio di Stato ha bocciato il progetto di una centrale geotermica a Torre Alfina, sentenza storica che risponde al ricorso dei comuni interessati, richiamandosi ai principi costituzionali di tutela del paesaggio e della salute”. “E’ arrivato perciò il momento - conclude AssoTuscania - che tutti i Comuni facciano la loro parte, deliberando a tutela dell’identità e della vocazione agroalimentare e turistica e del nostro meraviglioso paesaggio rurale, con un’azione immediata, efficace e dura. Non ci sarà altrimenti sviluppo ma un declassamento a servitù industriali energetiche, defraudati da imprese internazionali dell’energia rinnovabile”.

Impianti fotovoltaici nella Tuscia, la Regione convoca 25 sindaci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.