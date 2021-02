Viterbo, funzionario del Comune di Civita Castellana preso a bastonate all'uscita dal lavoro

Alfredo Parroccini 11 febbraio 2021 a

Civita Castellana, gravissimo episodio di violenza contro il dottor Marco Tomassetti, uno dei funzionari più importanti ed esperti del Comune. In base alle prime ricostruzioni dell’evento, il dirigente,dopo aver terminato le sue ore di lavoro nell’ufficio del palazzo comunale sito in piazza Giacomo Matteotti, una volta uscito dal portone dell’Ente è stato avvicinato da due persone con il volto coperto, probabilmente da passamontagna, che lo hanno colpito violentemente sulla testa con un bastone.

I due aggressori sono poi fuggiti di corsa dileguandosi per le vie del centro storico del paese. Il funzionario del Comune, tramortito dal colpo ricevuto, è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Andosilla dove è stato immediatamente medicato dal personale medico in servizio. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni. Della inaspettata quanto vergognosa aggressione sembra che sia stato avvertito anche il sindaco Luca Giampieri che si è personalmente recato all’ospedale per sincerarsi delle condizioni del dipendente comunale.

In Comune sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato tutte le indagini del caso per cercare di individuare gli autori del misfatto. E’ la prima volta che a Civita Castellana si verifica un episodio del genere ai danni di un dipendente del Comune. Sconosciuti sono ovviamente i motivi che hanno portato all’imboscata fuori dal portone di ingresso del palazzo comunale da parte dei due sconosciuti che indubbiamente hanno avuto la sfrontatezza e l’ardire di commettere il loro gesto in un luogo pubblico e assai frequentato. In molti sono stati colpiti dal violento episodio. La notizia della brutale aggressione ai danni del dirigente comunale, assai stimato tra la popolazione, ha fatto il giro del Comune in poco tempo. I carabinieri stanno cercando eventuali testimoni per cercare di identificare le due persone che hanno aggredito il dipendente comunale. Come detto hanno agito a volto scoperto e dunque non sarà un compito facile.

