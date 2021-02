Viterbo Covid, morti tre anziani. Nelle ultime 24 ore 29 casi e 69 guariti

11 febbraio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Viterbo: 3 decessi, 29 casi accertati e 69 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell'11 febbraio sull'andamento della pandemia nella Tuscia. A perdere la vita 3 pazienti ricoverati presso le strutture Covid di Belcolle: 1 cittadina di 86 anni di Bassano Romano e 2 cittadini di 79 e 85 anni di Viterbo. I nuovi casi sono così distribuiti nel territorio: 7 a Montefiascone, 5 a Viterbo, 3 a Bagnoregio, 3 a Vetralla, 2 a Civita Castellana, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Celleno, 1 a Corchiano, 1 a Orte, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Sutri, 1 a Tuscania, 1 a Vignanello, 1 a Vitorchiano. Dei casi odierni, 19 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 10 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

In totale, alle ore 11 di questa mattina 11 febbraio, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 11046. Sono guariti 69 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 17 a Viterbo, 10 a Civita Castellana, 7 a Vasanello, 6 a Vetralla, 4 a Ischia di Castro, 3 a Blera, 3 a Nepi, 3 a Sutri, 2 a Bassano Romano, 2 a Bolsena, 2 a Tuscania, 2 a Vallerano, 1 a Celleno, 1 a Corchiano, 1 a Monte Romano, 1 a Montefiascone, 1 a Monterosi, 1 a Orte, 1 a Vejano, 1 a Vitorchiano. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 32 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 6 ricoverate presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 54 ricoverate presso la Medicina Covid di Belcolle, 12 ricoverate presso la Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone, 672 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 9931 il numero delle persone negativizzate, 339 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 100103 tamponi, 542 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 16180.

Da questa mattina è operativo il nuovo punto di somministrazione del vaccino anti Covid presso la parrocchia di Santa Maria della Grotticella a Viterbo. L'ingresso alla struttura è da via Brunelli. Oggi, e per alcuni giorni, riceveranno il vaccino i medici liberi professionisti e altri professionisti sanitari under 55.

