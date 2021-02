Viterbo Covid, partono i test rapidi nelle scuole superiori

04 febbraio 2021 a

Al via i tamponi rapidi negli istituti superiori di Viterbo e provincia. Lunedì scorso, infatti, i primi test antigenici sono stati effettuati nel liceo “Santa Rosa”, e avrebbero dato tutti quanti esito negativo. Finora l’attività di screening rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 13 e i 19 anni era possibile solamente presentandosi nei drive in e nei walk in della Tuscia. Da lunedì, invece, è l’equipe Covid Scuola ad eseguire i test rapidi direttamente nelle sedi degli istituti superiori. Obiettivo della Asl è quello di agevolare ed incrementare l’adesione dei ragazzi alla campagna di prevenzione.

“La metodica di esecuzione dei tamponi antigenici rapidi – spiega il responsabile del Team scuola, Angelo Carai - è indolore e al tempo stesso poco invasiva rispetto, magari, al tampone tradizionale. Il risultato si ottiene in circa 15, massimo 30 minuti. E’ estremamente importante aderire in maniera massiccia allo screening. I tamponi rapidi infatti sono oggi strumenti molto diffusi per la diagnosi di Covid, in particolare per quanto riguarda lo screening di massa. Permettono infatti di identificare, in tempi rapidi e con un buon livello di affidabilità, le persone portatrici inconsapevoli del virus, anche se in assenza di sintomi. Aderire allo screening significa garantire non solo la propria sicurezza, ma anche quella dei compagni di classe, degli amici e, soprattutto, dei propri cari, comprese le persone più fragili, come i nonni con cui si entra in contatto”.

Per quanto riguarda la campagna “Scuola sicura”, la Regione Lazio ha prorogato la stessa al 31 marzo, data entro la quale gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno sottoporsi gratuitamente al test antigenico rapido. Nella provincia di Viterbo le sedi individuate sono i drive in del Riello, a Viterbo, e degli ospedali periferici di Tarquinia, Civita Castellana e Acquapendente, oltre al walk in della Cittadella della salute nella zona delle Pietrare, sempre nel capoluogo. Infine, da ieri lo screening, volontario e gratuito è esteso anche al personale docente e non delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado, e agli educatori dei servizi educativi per l’infanzia. “Per la prenotazione - rende noto la Asl - è sufficiente inserire il codice fiscale sul sistema di prenotazione della Regione Lazio, raggiungibile tramite il seguente link, nella sezione ‘Campagna screening studenti scuole superiori’. Non è richiesta la ricetta medica”.

